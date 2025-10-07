Actualités
Moïse Bombito avec le Canada
Avant d’affronter l’OL, Nice perd un nouveau défenseur sur blessure

  • par David Hernandez

    • Déjà privé de plusieurs éléments défensifs depuis le début de la saison, Franck Haise va devoir faire sans Moïse Bombito. Le défenseur central, courtisé par l’OL à une époque, souffre d'une fracture du tibia gauche après Monaco - Nice dimanche.

    C’est une vraie hécatombe qui s’abat sur l’OGC Nice en ce début de championnat. Douzièmes de Ligue 1 avec huit points au compteur, les Aiglons doivent surtout composer avec des blessures à répétition, notamment dans le secteur défensif, à l’image de l’absence de Dante. Et ce n’est pas le derby contre Monaco dimanche qui a arrangé les choses. À la 56e minute, Moïse Bombito a fait faute sur Folarin Balogun dans la surface. Seulement, le Canadien a fait plus que concéder le penalty du 2-2.

    Plusieurs mois d'absence

    Son intervention va lui coûter les prochains mois de compétition. Dans un communiqué, Nice a confirmé une fracture du tibia gauche de son défenseur. Ayant déjà connu une fracture de fatigue à ce même endroit durant l’été, Bombito n’était revenu sur les terrains que lors de la 6e journée. Un retour bref donc pour le défenseur qui va être éloigné des terrains pendant plusieurs mois et manquera de ce fait la réception de l'OL, qui l'avait pisté il y a quelques mois, en retour de trêve internationale.

