Actualités
Dominik Greif lors de Lille - OL.
Dominik Greif lors de Lille – OL. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Greif (OL) fait le point sur sa situation en sélection

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Retenu en équipe nationale pour cette trêve, Dominik Greif va finalement rester à Décines. Sur fond d’imbroglio logistique, le gardien de l’OL a fait le choix de rester dans la capitale des Gaules.

    Il était "heureux de voir (son) nom dans la liste". Après plusieurs mois en marge de la sélection slovaque, Dominik Greif avait sûrement profité de ses bonnes prestations avec l’OL pour retaper dans l’œil du sélectionneur. Seulement, le retour en sélection se fera attendre. Non pas à cause d’une blessure contractée contre Toulouse, mais tout simplement à un imbroglio logistique pour rejoindre le rassemblement à Sence. Lundi, la fédération de Slovaquie a indiqué que le gardien avait fait le choix de ne pas honorer sa convocation, malgré plusieurs tentatives pour trouver une solution afin que Greif se présente à l’heure à une séance vidéo prévue à 15h30 lundi. Car c’est avant tout cette séance qui est le fond du problème, comme l’a confirmé le portier lyonnais dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi soir.

    "Une situation absurde"

    Dominik Greif affirme que son absence en sélection tient uniquement à ce problème de transport et qu’il n’a en "aucun cas refusé la sélection, comme écrit". Il regrette simplement que le programme initial convenu avec la fédération n’a pas été tenu. De base, il aurait dû prendre un vol pour Budapest, or ce vol le faisait manquer la fameuse séance vidéo de 15h30 avec une arrivée à Sence estimée à 16h.

    La Fédération a donc voulu lui imposer deux options, dont l’une était de prendre un train de nuit dimanche après OL - Toulouse (1-2) pour Genève avant de s’envoler vers Vienne. Une situation "absurde" pour Greif alors que plusieurs vols directs pour Budapest, Vienne et Prague pouvaient le faire arriver avec quelques minutes de retard seulement lundi. Finalement, tout n’est pas rentré dans l’ordre et Dominik Greif va donc passer la trêve à Lyon. Reste à connaitre les conséquences de cet imbroglio sur le futur international du Lyonnais…

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Trois joueurs en dédicaces à l’OL Store Lyon centre mercredi
    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 7 Oct 25 à 9 h 15

      C'est cool un train de nuit, tu peux dormir dedans, et c'est plus écologique.

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - mar 7 Oct 25 à 9 h 24

        C'est clair mais les footballeurs pro sont très loin de ces considérations.
        Ils vivent dans un autre monde, mais même à notre échelle beaucoup de gens ne raisonnent pas comme ça.

        Signaler
    2. Avatar
      leroilyon - mar 7 Oct 25 à 9 h 30

      Très bon souvenirs les trains de nuit et j'y ai fait des belles rencontre...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Trois joueurs en dédicaces à l’OL Store Lyon centre mercredi 09:30
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Greif (OL) fait le point sur sa situation en sélection 08:45
    Moïse Bombito avec le Canada
    Avant d’affronter l’OL, Nice perd un nouveau défenseur sur blessure 08:00
    Ada Hegerberg au centre d'entraînement de l'OL en mai 2023
    Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours" 07:30
    Miniature TKYDG 06 10 2025
    Fin de série pour l'OL ! Faut-il s'inquiéter ? 06/10/25
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    Arsenal - OL Lyonnes diffusé en clair mardi 06/10/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Toulouse (1-2) : un csc de Mata pour l’égalisation toulousaine 06/10/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) a choisi de ne pas se rendre en Slovaquie 06/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : tout roule pour les U19 et U17 06/10/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Après OL - Toulouse, Niakhaté a laissé éclater sa frustration 06/10/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    L’OL Lyonnes affrontera bien le PSG au Parc des Princes 06/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : Fofana a inscrit le 1000e but au Parc OL 06/10/25
    TKYDG du 31 mars
    OL - TKYDG : posez vos questions à Nicolas Puydebois et Enzo Reale 06/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    OL - Toulouse (1-2) : Greif n’égalera pas Lloris 06/10/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : retour à l’entraînement mardi et beaucoup de repos 06/10/25
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Martinez Novell après OL - Toulouse (1-2) : "59 ans, c’est long" 06/10/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Et pourtant, Fofana avait fait lever tout le Parc OL 06/10/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Comment l'OL s'est sabordé tout seul contre Toulouse 06/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut