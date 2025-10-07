Greif (OL) fait le point sur sa situation en sélection

Retenu en équipe nationale pour cette trêve, Dominik Greif va finalement rester à Décines. Sur fond d’imbroglio logistique, le gardien de l’OL a fait le choix de rester dans la capitale des Gaules.

Il était "heureux de voir (son) nom dans la liste". Après plusieurs mois en marge de la sélection slovaque, Dominik Greif avait sûrement profité de ses bonnes prestations avec l’OL pour retaper dans l’œil du sélectionneur. Seulement, le retour en sélection se fera attendre. Non pas à cause d’une blessure contractée contre Toulouse, mais tout simplement à un imbroglio logistique pour rejoindre le rassemblement à Sence. Lundi, la fédération de Slovaquie a indiqué que le gardien avait fait le choix de ne pas honorer sa convocation, malgré plusieurs tentatives pour trouver une solution afin que Greif se présente à l’heure à une séance vidéo prévue à 15h30 lundi. Car c’est avant tout cette séance qui est le fond du problème, comme l’a confirmé le portier lyonnais dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi soir.

"Une situation absurde"

Dominik Greif affirme que son absence en sélection tient uniquement à ce problème de transport et qu’il n’a en "aucun cas refusé la sélection, comme écrit". Il regrette simplement que le programme initial convenu avec la fédération n’a pas été tenu. De base, il aurait dû prendre un vol pour Budapest, or ce vol le faisait manquer la fameuse séance vidéo de 15h30 avec une arrivée à Sence estimée à 16h.

La Fédération a donc voulu lui imposer deux options, dont l’une était de prendre un train de nuit dimanche après OL - Toulouse (1-2) pour Genève avant de s’envoler vers Vienne. Une situation "absurde" pour Greif alors que plusieurs vols directs pour Budapest, Vienne et Prague pouvaient le faire arriver avec quelques minutes de retard seulement lundi. Finalement, tout n’est pas rentré dans l’ordre et Dominik Greif va donc passer la trêve à Lyon. Reste à connaitre les conséquences de cet imbroglio sur le futur international du Lyonnais…