Dominik Greif (OL) a choisi de ne pas se rendre en Slovaquie

Sélectionné pour la première fois depuis plusieurs mois, Dominik Greif va rester à Décines pour cette trêve internationale. Le portier de l’OL a décliné sa sélection avec la Slovaquie, comme indiqué par la fédération.

Il avait la tête des mauvais jours et cela pouvait se comprendre. Dimanche après-midi, Dominik Greif a concédé ses premiers buts sous le maillot de l’OL. Après quatre matchs et autant de clean-sheets, le portier a dû s’incliner sur deux actions d’Emersonn. En plus de la fin de cette invincibilité, le Slovaque a connu son premier revers avec la formation lyonnaise. Un dimanche sans pour Greif, qui allait pouvoir retrouver le sourire avec la Slovaquie. Après des mois hors du groupe, le gardien avait profité de ses belles prestations lyonnaises pour taper de nouveau dans l’œil du sélectionneur.

Un avenir en sélection compromis désormais ?

Seulement voilà, Dominik Greif a choisi de ne pas honorer cette sélection. Ce lundi, la Fédération slovaque de football a annoncé que le joueur de l’OL avait refusé de se rendre au rassemblement, dans des propos rapportés par la presse locale. "Nous avons proposé au joueur trois options pour arriver à l’heure. Aucune de ces options ne convenait à Dominik Greif, il a donc décidé de ne pas venir". Si Mario Sauer, que Greif a croisé dimanche à l’occasion d’OL - Toulouse (1-2), a pris la direction de la Slovaquie une fois le coup de sifflet final retenti, ce ne fut pas le cas de son compatriote, qui va donc rester à Décines pour cette trêve internationale. Et du même coup faire une croix sur son futur en sélection ?