Dominik Greif lors de Lille – OL. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Tessmann, Greif... des retours en sélection à l'OL

  • par David Hernandez

    • Absents de leur sélection respective depuis plusieurs mois, Tanner Tessmann et Dominik Greif profitent de leurs belles performances à l'OL. Ils sont tous deux de retour avec les États-Unis et la Slovaquie.

    Mercredi, il avouait son envie de retrouver la sélection américaine. Avait-il déjà été mis au courant de la décision de Mauricio Pochettino ? Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, Tanner Tessmann a été entendu par le sélectionneur d'origine argentine. En effet, ses performances remarquées avec l'OL depuis le début de la saison rouvrent au milieu les portes de la sélection des États-Unis. Le Lyonnais n'avait plus été appelé depuis mars dernier et le Final Four de la Ligue des nations Concacaf. En ce mois d'octobre, Tessmann affrontera l'Équateur (11 octobre) et l'Australie (15 octobre) pour des matchs de préparation en vue du Mondial 2026.

    Dubravka et Rodak comme concurrence pour Greif

    De Coupe du monde, il en sera également question pour Dominik Greif. Auteur de trois grosses prestations avec l'OL, le gardien va signer un retour remarqué en Slovaquie. Il n’avait plus été appelé depuis novembre 2024 et une dernière cape contre l’Estonie (victoire 1-0). Après ToulouseGreif prendra donc la direction de son pays pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 où son pays est premier de la poule A après deux journées. Les Slovaques affronteront l'Irlande du Nord le 10 octobre et le Luxembourg, trois jours plus tard.

    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : la belle initiative des cadres du vestiaire

