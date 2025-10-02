Grâce à l’OL, Tessmann croit à son rêve américain

En pleine bourre avec l’OL, Tanner Tessmann s’inscrit enfin dans le projet lyonnais. Le milieu espère profiter de ses performances pour retrouver la sélection américaine, à moins d’un an de la Coupe du monde à la maison.

Il est à l’image de cette équipe lyonnaise qui n’en finit pas de surprendre. Depuis le début de la saison, c’est un Tanner Tessmann tout beau, tout neuf qui attaque les rencontres de l’OL. S’il était dans l’ombre de Tyler Morton sur les premières sorties en Ligue 1, l’Américain a pris la lumière sur la dernière semaine. Auteur de deux buts libérateurs face à Angers et Utrecht, Tessmann a rapporté six points à son équipe et confirmé son bon début de saison grâce à des actions décisives.

Ce n’est pas forcément ce qu’on lui demande, mais dans un OL qui évolue parfois sans attaquant de pointe, les milieux sont un peu obligés de faire des dépassement de fonction. Bien plus porté vers l’avant, Tanner Tessmann vit un début d’exercice bien plus en adéquation avec les qualités qui lui étaient décrites à son arrivée à l’été 2024.

Un Mondial à la maison que tout le monde veut jouer

Bien plus dans son élément depuis quelques mois, le numéro 6 lyonnais n’en profite pourtant pas pour se faire une place au soleil avec les États-Unis. Alors qu’il était retenu quand il devait encore s’acclimater à son nouvel environnement à Décines. Un comble pour celui qui était capitaine de la sélection U23 aux JO 2024 de Paris.

À quelques mois d’une Coupe du monde qui se joue sur le continent américain, Tessmann a logiquement cet objectif en tête. "Je veux vraiment être appelé en sélection. La première chose qu’on veut quand on est petit, c’est de jouer la Coupe du monde, et la deuxième, c’est de la gagner. Je fais tout mon possible pour être appelé. Je fais mes matchs aussi bien que possible et je me concentre sur le prochain match. J’ai une grosse ambition pour moi-même. Je veux donner le meilleur de moi-même, et ensuite les choses suivront. »

Mauricio Pochettino, qui connaît bien la Ligue 1, n’est sans nul doute pas passé à côté des performances du Lyonnais. Reste à voir si cela se traduit par une convocation pour cette trêve d’octobre.