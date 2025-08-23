Actualités
Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
Tyler Morton à l’échauffement avant OL – Getafe (crédit : David Hernandez)

Morton déjà comme un poisson dans l'eau à l'OL

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Recrue la plus chère du mercato estival de l'OL avec un transfert de dix millions d'euros, le milieu Tyler Morton séduit par son adaptation express et entend devenir rapidement un élément essentiel de l'équipe de Paulo Fonseca, qui reçoit Metz ce samedi lors de la deuxième journée de Ligue 1.

    La "Farmers League" a encore de beaux restes et devient de plus en plus séduisante outre-Manche. Ils sont onze Anglais inscrits en Ligue 1 cette saison dont trois à l'OL : Tyler Morton (22 ans), Ainsley Maitland-Niles (27 ans), ancien d'Arsenal arrivé en 2023, et le jeune Alejandro Gomes Rodrigues (17 ans) qui évolue en réserve avec un contrat professionnel et qui a déjà fait quelques apparitions en équipe première. "La Ligue 1 est un grand championnat, attirant, avec des joueurs de grande qualité", confie Morton, impatient "de montrer (ses) capacités en montant sur une scène énorme avec de grosses équipes dont Lyon".

    Adaptation express

    Ce samedi, le jeune Anglais va enchaîner une deuxième titularisation de suite après le RC Lens. Cela porte même à trois avec l'amical contre Getafe. Une première durant laquelle le milieu avait fait très vite bonne impression. Cela s'était confirmé à Bollaert pour le plus grand plaisir des dirigeants. "Tyler s'est intégré tout de suite, c'est un top joueur au potentiel important. Il a déjà un pedigree", confie Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL, à son sujet. Même son de cloche chez Paulo Fonseca. "C'est un joueur que j'aime beaucoup, un milieu avec une qualité de passe et à l'aise dans les petits espaces. À Liverpool, il a appris un jeu similaire à celui que nous pratiquons. Il a donc les caractéristiques pour s'adapter à notre jeu". Entre l'OL et l'Anglais, ce fut presque une évidence.

    Recrue la plus chère de l'été

    Tyler Morton, formé à Liverpool qu'il a rejoint à l'âge de 5 ans, a vite adhéré aux principes de son nouvel entraîneur. Il n'a pas manqué de le rappeler jeudi en conférence de presse. "Avant de venir, il m'avait envoyé une longue vidéo qui montrait sa philosophie de jeu avec l'OL et c'était quelque chose de parfait pour moi. Ça convenait bien à mon style et vice-versa. Paulo a vraiment été fantastique. On a parlé une ou deux fois ensemble et c'est ce qui a rendu ma décision de plus en plus claire", rapporte le joueur.

    À 22 ans, Morton n'est finalement plus vraiment un jeune dans le football actuel. Avant cette nouvelle étape entre Rhône et Saône dans sa jeune carrière, Morton a été prêté à Hull City et à Blackburn, en 2e division anglaise, et a disputé douze matches chez les professionnels avec les Reds. Mais il avait besoin de jouer et c'est très certainement ce qu'il a trouvé en rejoignant l'OL. Recrue la plus chère de l'été (10 millions d'euros plus bonus), Tyler Morton a en tout cas déjà séduit son monde. Il semble avoir trouvé un environnement parfait à son épanouissement. Une affaire gagnante-gagnante pour le joueur et l'OL obligé de devenir inventif sur le mercato ?

    3 commentaires
    1. Avatar
      Remi - sam 23 Août 25 à 10 h 32

      C'est clairement la grosse satisfaction du début de saison pour le moment. Intégration express et gros travail au milieu de terrain

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - sam 23 Août 25 à 10 h 41

      L'OL est donc le Liverpool de la ligue 1.
      Voilà qui est très flatteur 😁😄.

      En tout cas ce jeune talent a réglé d'un coup le problème de nos déficiences au milieu de la saison dernière , avec les joueurs de niveau on va dire moyen pour être gentil , qu'étaient nos amis Veretout et Akouokou , et l'activité au ralenti de feu nemanja matic.

      Tu m'étonnes que Paulo F soit ravi d'avoir ce joueur désormais, hyper Fonseca compatible.

      Signaler
    3. Avatar
      Jarod777 - sam 23 Août 25 à 10 h 48

      "À Liverpool, il a appris un jeu similaire à celui que nous pratiquons" Que l'on voudrait pratiquer ??

      Signaler

    Laisser un commentaire

