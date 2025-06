A tout juste 17 ans, Alejandro Gomes Rodriguez a fait ses débuts en Ligue 1 en mai dernier. Il est le 7e plus jeune joueur de la saison 2024-2025.

La "Ligue des Talents". C'est comme cela que se vend la Ligue 1, toujours à la recherche de droits TV pour l'exercice 2025-2026. Il faut dire que chaque année, de nombreuses "pépites" entament leur carrière dans un championnat de France réputé pour former de bons joueurs. La saison passée, trois joueurs de 16 ans ont fait (pour certains) leurs premiers pas chez les professionnels.

C'est le cas d'Ibrahim Mbaye (PSG) et Djylian N'Guessan (Saint-Etienne). Ayyoub Bouaddi, lui, avait déjà joué avec le LOSC en 2023-2024. Pas beaucoup plus vieux que ces garçons, le Lyonnais Alejandro Gomes Rodriguez a vécu ses premières minutes en Ligue 1 en mai dernier. Le 4 mai dernier, il était entré en jeu à la 70e minute face à Lens (1-2).

4e joueur né en 2008 a évolué en L1

A 17 ans, 1 mois et 23 jours, l'Anglais (il a participé à l'Euro U17 au printemps) est le septième plus jeune footballeur en 2024-2025. Devant lui, nous retrouvons, outre le podium, Rudy Matondo (Auxerre), Mohamed Kader Meïté (Rennes) et Darryl Bakola (Marseille). Précisions néanmoins que l'attaquant rhodanien est le membre du top 10 ayant commencé le plus tard dans la saison.

Il est seulement le quatrième membre de la génération 2008 à avoir été lancé en championnat lors du précédent exercice.