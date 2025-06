Mercato : Grace Kazadi (ex-OL Lyonnes) signe à Strasbourg

Formée à l'OL Lyonnes, puis transférée à Guingamp en 2022, Grace Kazadi restera en Première Ligue. La défenseure s'est engagée avec Strasbourg.

Elle aura porté une seule fois le maillot de l'OL Lyonnes, en décembre 2021. A 20 ans, Grace Kazadi fait ses débuts chez les professionnels contre Benfica en Ligue des champions. Mais la Francilienne ne réussira jamais à s'imposer au sein du club rhodanien. Ce dernier la prêtera à deux reprises en Espagne, à l'Atlético de Madrid lors de l'exercice 2020-2021, puis au FC Séville en 2022.

Après ces deux expériences à l'étranger, il était temps pour la défenseure de trouver un nouveau projet afin de lancer définitivement sa carrière. A 21 ans, elle quitte le Rhône pour la Bretagne. Elle s'engage en faveur de l'En-Avant Guingamp en juillet 2022.

Sous contrat jusqu'en 2027

Trois plus ans plus tard, l'internationale française (deux sélections en 2021) change de club en cette intersaison. Si la formation guingampaise est reléguée en Seconde Ligue au terme de l'exercice 2024-2025, Kazadi évoluera bien en Première Ligue en 2025-2026. Elle rejoint Strasbourg, promu l'an passé et maintenu à la dernière journée, ce qu'a officialisé l'équipe alsacienne samedi.

Elle a paraphé un contrat de trois ans avec le Racing, soit jusqu'en 2027. Elle évoluera sous les ordres de Vincent Nogueira, avec l'ambition de pérenniser le groupe strasbourgeois au plus haut niveau hexagonal.