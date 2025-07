À quoi doit s'attendre l'OL contre Majorque ?

L’OL poursuit sa présaison avec un déplacement en Autriche, pour y affronter le RCD Majorque ce 30 juillet à 17h30.

Les Lyonnais ont entamé leur présaison par une victoire timide face au FC Villefranche grâce à un but sur penalty de Corentin Tolisso(1-0). Ils ont ensuite concédé un nul face au RWDM Brussels (0-0) avant de s'imposer facilement en Allemagne face au Hambourg SV (0-4). Il ne reste donc plus que trois rencontres à l’OL avant la reprise du championnat le 16 août. Le RCD Majorque ce mercredi 30 juillet (17h30), qui sera suivi par une affiche de gala avec une fin de stage du côté de Munich pour affronter le Bayern, le 2 août (15h30). La fin de la préparation sonnera le 9 août (19h) avec l'amical contre Getafe du côté de Bourgoin.

Zoom sur le RCD Majorque

Le club espagnol a retrouvé l’élite en 2021, après une saison en deuxième division, et n’a plus quitté la Liga depuis. Lors du dernier exercice (2024-2025), Majorque a terminé à la dixième place du championnat, après avoir joué la finale de la Coupe d'Espagne l'année précédente. Un classement qui traduit une équipe solide défensivement, mais encore limitée sur le plan offensif, avec seulement 35 buts inscrits en 38 journées. Ils ont pour le moment réalisé une pré saison sans-faute , avec une victoire face à Sant Andreu (1-0) le 23 juillet dernier, une deuxième victoire face au Shaba Al-Ahli Dubai FC (2-1) le 27 juillet. Majorque mise sur un jeu direct et des contres rapides.

Le duo Vedat Muriqi et Cyle Larin sera à surveiller, tout comme les recrues Pablo Torre (ex-FC Barcelone) et Lucas Bergström (gardien prêté par Chelsea). Le club de Majorque a également croisé la route de plusieurs ex-Lyonnais ces dernières saisons. Sergi Darder, milieu relayeur passé par l’OL entre 2015 et 2017, est aujourd’hui un cadre du club. Clément Grenier, autre milieu formé à Lyon, y a brièvement évolué en 2022. Plus récemment, Tino Kadewere y a été prêté lors de la saison 2022-2023.

Une rencontre inédite

Ce match amical marquera la toute première confrontation entre l’Olympique Lyonnais et le RCD Majorque, toutes compétitions confondues. Les deux clubs ne se sont jamais affrontés dans leur histoire, ni sur la scène européenne, ni lors de matchs de préparation. Cette rencontre prend donc une dimension symbolique, elle oppose deux équipes aux trajectoires bien différentes, mais avec un point commun celui de vouloir retrouver une place plus ambitieuse dans leur championnat respectif. L’OL, en reconstruction après des saisons irrégulières, et Majorque, en quête de constance dans le haut de tableau espagnol, profiteront de ce duel pour évaluer leur niveau à deux semaines de la reprise.