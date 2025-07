L'OL défiera Getafe à Bourgoin le 9 août

Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Voilà, le calendrier estival de l'OL est bouclé. Le samedi 9 août, il rencontrera Getafe. Un duel à vivre du côté de Bourgoin.

Décines, Hambourg, Kufstein (Autriche), Munich puis Bourgoin. L'OL aura voyagé cet été au cours de sa préparation. Car à présent, nous connaissons le dernier adversaire des hommes de Paulo Fonseca avant le retour de la Ligue 1. Il restait une dernière inconnue à lever avant le premier déplacement à Lens le 16 août. Une semaine auparavant, les Lyonnais seront dans l'Isère pour affronter Getafe, pensionnaire de Liga.

Entre un choc contre le Bayern Munich (2 août) et cette confrontation relevée chez les Sang et Or de Pierre Sage, il faudra donc se mesurer au 13e du dernier championnat d'Espagne. Rendez-vous au stade Pierre-Rajon, que les Rhodaniens ne connaissent que trop bien.

L'OL et Bourgoin, une longue histoire

Beaucoup d'entre eux étaient présents lors du fameux 16e de finale de Coupe de France remporté aux tirs au but par les Berjalliens (National 3). Ces dernières années, plusieurs affiches amicales ont également eu lieu dans cette même enceinte. Citons l'an passé le duel face au Torino (0-0), sans oublier celles plus anciennes contre l’Ajax Amsterdam, Fulham, le Servette FC ou encore le Dynamo Kiev.

Il s'agira du seul match accessible au public dans la région avant la réception de Metz le 23 août. Les supporters lyonnais peuvent déjà réserver leur place sur ce lien. Elles se vendent entre 7 et 25 euros selon l'emplacement. Un dernier bain de foule avant le retour des choses sérieuses.