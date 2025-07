L’OL Académie bien représentée en Autriche

Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Pointée du doigt ces derniers mois pour son incapacité à sortir des joueurs, l'Académie est plutôt bien présente à Innsbruck pour le stage de l'OL. Sur les 26 joueurs convoqués, douze sont passés par le centre de formation lyonnais.

Ces dernières saisons, difficile de trouver une véritable satisfaction au sein de l'OL Académie. Malgré la finale de Premier League International Cup en mai dernier, les résultats du centre sont en berne. Cause à effet ou non, le nombre de joueurs qui se voient offrir une chance chez les pros est presque nul. Chaïm El Djebali, Téo Barisic ou encore Enzo Molebe ont connu leurs premières minutes, mais rien de bien transcendant. Est-ce que la récession attendue entre Rhône et Saône va-t-elle promouvoir un nouveau jeune issu de l'Académie ? Ce serait le sens de l'histoire.

Trois gardiens, quatre offensifs

En tout cas, ils sont nombreux à vouloir saisir cette chance et à vouloir profiter de la préparation estivale pour se faire une place au soleil. Depuis le 7 juillet, Khalis Merah est celui qui se met le plus en évidence, mais l'OL Académie est clairement bien représentée pour ce stage en Autriche, qui a débuté ce dimanche à Innsbruck. Sur les 26 joueurs convoqués, près de la moitié (12) provient du centre de formation. Il y a le vieux briscard Corentin Tolisso mais aussi les bien plus jeunes comme Tiago Goncalves ou Merah.

Les joueurs formés à l'Académie : Diarra, Konan, Patouillet, Barisic, Chaïb, De Carvalho, Merah, Tolisso, Goncalves, Himbert, Mikautadze, Molebe