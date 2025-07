Pour sa première avec l'OL, Kluivert a montré une certaine solidité

Au lendemain de sa signature, Ruben Kluivert a fait ses débuts avec l'OL. Des signes encourageants qui ont notamment mis en avant certaines de ses qualités aperçues à Casa Pia.

Solide dans l'impact

Il n'avait pas plus de 30 minutes, après seulement un entraînement collectif. Samedi, Ruben Kluivert s'est contenté d'une demi-heure de jeu pour ses débuts avec l'OL contre Hambourg (0-4). De quoi montrer certaines qualités déjà affichées lors de son passage à Casa Pia. Au Portugal, le défenseur a réalisé une saison plus que correcte lors de l’exercice 2024/2025 puisqu’il a joué un total de 1259 minutes pour 14 matchs complets ce qui fait de lui le 12e joueur le plus utilisé de l’effectif. Il possède une très bonne qualité de passe avec 86% de passes réussies (5e du club). Sur le plan défensif, il a gagné 63% de ses duels (2e pourcentage du club), 56 récupérations (13e), 25 tacles (8e). Malgré de très bonnes statistiques pour un joueur de rotation, il n’a fini la saison qu'avec deux petits matchs sans prendre de buts.

Un apport offensif à perfectionner

Plutôt à son aise dans l'impact physique, Ruben Kluivert pourrait amener de la taille dans la surface pour les coups de pieds arrêtés, qu'ils soient défensifs ou offensifs. Néanmoins, la saison passée, le Néerlandais n'a trouvé la faille qu'à une seule reprise avec Casa Pia sur les 21 rencontres disputées. Toutefois, avec le travail réalisé à l'OL et notamment sous la coupe de Damien Della Santa notamment, Kluivert pourrait devenir une arme aérienne, comme a pu l'être Jake O'Brien il y a deux saisons.

Quelques points noirs sur sa saison

Tout n’aura pas été parfait durant la saison pour Ruben Kluivert qui a commis quelques erreurs qui ont pénalisé son équipe. Il a écopé un total de six cartons jaunes lors de l’exercice 2024/2025, deux penaltys concédés et une erreur amenant à un but. C’est donc un pari pour les dirigeants lyonnais toujours museler par la DNCG sur les moyens de recrutements.