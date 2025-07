Hambourg - OL (0-4) : Merah sait "qu’il peut encore faire mieux"

Seul jeune présent dans le onze de départ samedi, Khalis Merah n’a pas démérité contre Hambourg. Le jeune milieu est l’une des satisfactions de ce début de préparation à l’OL.

Entre les supporters de l’OL et l’Académie, c’est une vraie histoire d’amour. Alors, forcément, quand les vents sont contraires, les fans se rattachent à ce qu’ils peuvent pour faire bonne figure. Dans la situation actuelle entre Rhône et Saône, le centre de formation pourrait bien être remis comme l’un des pourvoyeurs de l’équipe première. Reste à savoir qui jouera parfaitement sa partition pour taper dans l’œil de Paulo Fonseca. Si l’on se réfère à ce qu’il se passe depuis vingt jours et trois matchs amicaux, un nom se détache : Khalis Merah.

À 17 ans, il est la bonne surprise de ce début de préparation. Samedi après-midi, il était le seul jeune à avoir les faveurs du coach pour commencer la rencontre contre Hambourg (0-4). Une belle marque de confiance. "Ça me touche de voir que le coach compte sur moi. Ça s'est plutôt bien passé, on peut toujours faire mieux et je dois progresser bien évidemment, mais je suis très content", a-t-il déclaré à la chaîne du club après la rencontre.

Résister à la pression du terrain et médiatique

Dans cette troisième sortie de l’été, Khalis Merah a été à l’origine de l’ouverture du score. D’abord en réussissant à obtenir un coup-franc en enroulant son défenseur. Puis en se chargeant de frappe cette faute obtenue. Son tir mal repoussé au premier poteau a permis à Malick Fofana d’ouvrir son compteur but cet été. Dans un rôle plus haut que ce qu’il a eu l’habitude de connaitre dans sa formation, le natif de Meyzieu a aussi vu l’intensité d’un match de haut niveau.

Un sacré saut dans l’inconnu alors qu’il a connu ses premiers pas en réserve en fin de saison dernière. "Le monde pro, c'est un jeu avec beaucoup d'intensité et beaucoup de duels. Je sais que je ne suis pas le plus grand et le plus costaud, mais je sais jouer avec mon corps. J'espère que je pourrais reproduire ce genre de prestations plus souvent." Surtout, il ne faudra pas succomber à la hype qui est en train de se construire autour de lui en cet été 2025.