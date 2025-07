Double entraînement dès ce dimanche pour l’OL en Autriche

Arrivés tard dans la soirée samedi, les joueurs de l’OL ne vont pas chômer. Ils auront le droit à une double séance ce dimanche. Même chose mardi avant l’amical contre Majorque, mercredi.

La victoire n’a pas été célébrée comme si elle avait eu lieu en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Néanmoins, le succès à Hambourg (0-4) a fait du bien aux têtes lyonnaises avant de se rendre en Autriche. D’ailleurs, les joueurs de l’OL n’ont pas eu le temps de faire du tourisme en Allemagne puisqu’à peine la fin du match sifflée, la délégation a pris la direction de l’aéroport pour un décollage un peu après 19h. Direction le Tyrol et plus précisément Innsbruck pour une semaine de stage. Arrivés tard dans la soirée dans l'hôtel qui les recevra jusqu’à samedi, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont intérêt à avoir bien dormi, car le programme s’annonce chargé dès ce dimanche.

Activité cohésion lundi après-midi

Le programme concocté par Paulo Fonseca et son staff va être intense avec une double séance en cette journée dominicale. Une première dans la matinée et une seconde l’après-midi. Ce modèle sera calqué lundi, jeudi et vendredi avec une autre double séance avec au milieu l’amical contre Majorque, prévu mercredi 30 juillet (17h30). L’encadrement misera aussi sur de la cohésion collective avec une activité prévue dans l’après-midi sur ces premiers jours et qui fera suite à un entraînement matinal. Ce stage se terminera avec l'affiche de gala contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena, samedi 2 août.