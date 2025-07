Mercato : pourquoi l’OL touchera l’entièreté du transfert de Perri ?

Vendu 16 millions d’euros à Leeds United, Lucas Perri va rapporter une belle somme à l’OL. En effet, le club lyonnais avait récupéré 100% des droits du gardien brésilien ces derniers mois.

Un petit tour et puis s’en va. Lucas Perri n’aura finalement disputé que 49 matchs avec l’OL et cela ne devait certainement pas être dans ses plans initiaux. Seulement, un an et demi après son arrivée, le gardien a été sacrifié sur l’autel de la finance. Il augmentera très logiquement son salaire en rejoignant Leeds United, mais il avouait encore il n’y a pas si longtemps qu’il se voyait bien s’inscrire dans la durée à l’OL. Finalement, les seize millions d’euros posés sur la table par le club de Premier League ont eu raison de son aventure entre Rhône et Saône.

Une plus-value de près de dix millions

La vente de Perri reste une perte sportive, malgré certains axes qui auraient dû être améliorés. Mais elle va permettre de renflouer les caisses. Et surtout de satisfaire la DNCG par rapport au dossier présenté le 9 juillet dernier. Car oui, l’ensemble de l’indemnité reviendra à l’OL, comme le club l’a précisé dans son communiqué. Initialement, Botafogo aurait dû récupérer 50% de la somme. Sauf que la direction lyonnaise avait payé un peu plus de trois millions supplémentaires ces derniers mois pour faire monter le total de l’achat de Lucas Perri à 6,5 millions d’euros. Avec le transfert à Leeds United, l’OL fait donc une plus-value de près de dix millions en 18 mois.