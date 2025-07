Mercato : Perri fait ses adieux à l’OL et à ses supporters

Transféré à Leeds United samedi soir, Lucas Perri a quitté l’OL, dix-huit mois après son arrivée. Le gardien a tenu à remercier les supporters lyonnais pour leur accueil.

En choisissant de pousser Anthony Lopes sur le banc il y a un an puis la sortie en janvier dernier, l’OL ne s’imaginait pas qu’il se retrouverait orphelin d’un gardien titulaire six mois plus tard. Pourtant, face à la réalité économique du club, la direction n’a pas eu d’autre choix que de succomber à une vente de Lucas Perri. À 27 ans, le Brésilien a officiellement rejoint Leeds United, samedi soir, contre un chèque de seize millions d’euros. Une belle plus-value pour l’OL, mais un nouvel affaiblissement sportif pour Paulo Fonseca et les supporters lyonnais. Ces derniers avaient accepté le gardien, malgré la situation compliquée avec Anthony Lopes pendant un an. D'ailleurs, les groupes de supporters avaient rapidement fini par scander le nom de Lucas Perri au Parc OL.

"Je suivrai toujours cette équipe !"

Rapidement intégré dans le collectif rhodanien, Lucas Perri s’était aussi très vite fait à sa nouvelle vie dans la capitale des Gaules. Commençant de plus en plus à maitriser la langue de Molière, l’ancien de Botafogo se voyait s’inscrire dans la durée à l’OL. Mais le foot reste le foot avec tous ses rebondissements. Quelques minutes après son départ, Perri a tenu à faire ses adieux au peuple lyonnais. "Je tiens à vous remercier pour tous les moments que j’ai vécus dans cette ville et ce club merveilleux ! Merci de m’avoir permis de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue et des gens incroyables dont je serai l’amitié pour toute ma vie ! Je suivrai et encouragerai toujours le succès de l’équipe !".