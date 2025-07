Textor en remet une couche et assure que Botafogo finance l’OL

John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Mis sur la touche à l’OL, John Textor profite de sa présence au Brésil pour beaucoup parler. Le patron d’Eagle Football tente de rassurer à Botafogo en pointant ce qui se passe en France.

Joue-t-il encore sa partition pour garder la face ? Difficile de le savoir, mais, depuis sa mise sur la touche à Lyon, John Textor est particulièrement offensif concernant sa situation et celle à venir d’Eagle Football Holding. Alors que la pression s’est resserrée sur lui et qu'Ares semble avoir pris le contrôle de la holding, l’Américain tente de faire bonne figure au Brésil et surtout de rassurer comme il le peut. Car, après l’OL, les interrogations commencent à se faire de plus en plus nombreuses autour de Botafogo. Un club dont ne veut pas se séparer Textor, comme il l’a de nouveau confirmé ces dernières heures après le nul contre les Corinthians de Memphis Depay (1-1). "Je veux racheter Botafogo et le retirer à Eagle. Je conserverai Eagle, mais je pense qu'il serait préférable que Botafogo soit séparé. Il existe des partenariats en Europe qui sont plus avantageux pour le club."

"Botafogo finance plusieurs opérations déficitaires à Lyon"

Enfant chéri de l’Américain depuis le début de la création de la multipropriété Eagle Football, Botafogo a réussi à remporter le championnat du Brésil, mais aussi la Copa Libertadores. Des succès qui auraient trouvé leurs sources financières du côté de l’OL. Les différentes transactions liées à des achats de joueurs ont attiré l’attention en France, mais là encore, John Textor tente d’inverser la situation pour rassurer. "Je vais être clair avec tout le monde ici. Botafogo génère des revenus importants et finance plusieurs opérations déficitaires de Lyon. Plusieurs articles que vous avez lus en France affirmant que Lyon a financé les titres de Botafogo sont faux. Nous gagnons de l'argent grâce aux titres, aux ventes de joueurs et à notre expertise. Botafogo finance l'Europe, et non l’inverse."

Ayant remis une couche concernant la DNCG, Textor reste fidèle à sa ligne de conduite : l’enfer, ce sont les autres et il ne compte pas quitter ses différentes casquettes si facilement.