Petite alerte pour Molebe lors de Hambourg - OL (0-4)

Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

Entré en jeu à trente minutes de la fin du match, Enzo Molebe n’a finalement pas pu finir ce Hambourg - OL (0-4). L’attaquant lyonnais s’est plaint d’un problème au postérieur d’après Paulo Fonseca.

Avec deux mi-temps d’une heure, Paulo Fonseca a pu donner du temps de jeu à pratiquement tous les joueurs convoqués pour le stage de l’OL en Autriche. Seuls Mathieu Patouillet et Yvann Konan n’ont pas disputé la moindre minute, tandis que Mahamadou Diawara, Enzo Molebe, Ruben Kluivert et Yacine Chaïb ont dû se contenter de seulement une demi-heure. Enfin, légèrement un peu plus pour le latéral gauche qui avait pourtant laissé sa place à la 90e minute à Molebe. Néanmoins, l’attaquant lyonnais, utilisé comme piston gauche contre Hambourg, n’a pas pu aller au bout des 30 minutes offertes par Paulo Fonseca.

"On va voir ce que c'est exactement"

Réputé pour avoir une certaine fragilité physique, Enzo Molebe a dû quitter prématurément ses coéquipiers, à deux minutes de la fin. Resté au sol après un contact, le numéro 29 a laissé sa place à Chaïb pour les derniers instants. Une simple précaution ? Après la victoire, Paulo Fonseca a donné des nouvelles de son jeune joueur sur OLPlay. "Je pense qu’il a eu un petit problème au postérieur, mais on va voir parce que je ne sais pas honnêtement ce que c’est. Peut-être un petit problème." Si cela venait à se confirmer, ce serait un énième coup dur pour le jeune international français, qui n’arrive pas à saisir sa chance dans le groupe pro.