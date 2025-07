Hambourg - OL (0-4) : Fonseca salue "la personnalité" des jeunes

Afonso Moreira remerciant Alejandro Gomes Rodriguez lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

Suite à la victoire de l’OL à Hambourg (0-4), Paulo Fonseca était satisfait du visage de son équipe. L’entraîneur portugais a souhaité saluer la performance de ses jeunes en deuxième mi-temps.

C’est une victoire qui fait du bien au moral. Il ne faudra pas en tirer des conclusions trop hâtives, comme c’est le cas en cas de défaite, mais samedi après-midi, l’OL a livré une prestation solide à Hambourg. Pour son troisième match de l’été, la formation rhodanienne a augmenté le curseur pour s’offrir une large victoire (0-4) contre le promu en Bundesliga. Quatre buts inscrits, aucun encaissé malgré des situations chaudes, l’après-midi a été quasiment parfait pour Paulo Fonseca et son staff technique. "C'était totalement différent de la rencontre face à Molenbeek, on a progressé depuis. Ce que j'ai aimé le plus aujourd’hui (samedi), c'est le courage de l'ensemble des joueurs, a noté le Portugais sur OLPlay. Nous devons continuer à travailler pour progresser davantage, parce que nous avons encore beaucoup de progrès à faire."

"C'était la première fois qu'ils jouaient dans un tel stade"

Cela tombe bien, les Lyonnais attaquent dès ce dimanche un stage d’une semaine en Autriche, avec deux matchs amicaux au programme. L’occasion de monter en puissance à une quinzaine de jours de la reprise de la Ligue 1. Mais aussi aux jeunes présents dans l’effectif de confirmer les belles dispositions observées depuis le début de la préparation. Samedi, après deux matchs à huis clos à Décines, l’ambiance a été bien différente à Hambourg avec un stade presque plein et surtout peu de cadres pour les encadrer.

Finalement, grâce à un but d’Afonso Moreira, ces jeunes ont également remporté l’heure de jeu qui leur a été consacrée. "Pour la plupart des jeunes, c'était la première fois qu'ils jouaient dans un stade de cette envergure devant plus de 50.000 personnes. C'est aussi la première fois qu'ils jouent face à une équipe de ce niveau, et je suis vraiment content de leur prestation. Ils ont démontré beaucoup de personnalité." De là à tous les imaginer dans le groupe professionnel cette saison, il y a un pas que l’on ne franchira pas pour le moment.