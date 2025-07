Laurie Dacquigny fait ses adieux à l’OL Académie

Directrice de la section féminine de l’OL Académie depuis quatre ans, Laurie Dacquigny va passer le flambeau à Rachel Saïdi. La directrice retourne dans le nord pour des raisons personnelles.

Que ce soit dans l’équipe première ou à la formation, il y a eu du mouvement cet été chez l’OL Lyonnes. En arrivant à la tête des Fenottes, Jonatan Giraldez a pratiquement repensé tout le staff technique, s’appuyant notamment sur deux adjoints venus comme lui tout droit du Washington Spirit. Dans son suivi auprès de l’Académie, l’Espagnol aura également un nouvel interlocuteur ou plutôt interlocutrice. Face au départ de Laurie Dacquigny après quatre années de bons et loyaux services, l’OL Lyonnes a misé sur Rachel Saïdi pour prendre la direction du centre de formation. Une première pour l’ancienne coach de Lille, qui va tenter de poursuivre l’héritage laissé par Dacquigny, qu’elle a bien connue comme joueuse.

Un retour dans le Nord

Le passage de flambeau devrait intervenir dans les "prochains jours" comme l’a annoncé la désormais ancienne directrice dans sa lettre d’adieux. Arrivée à la tête de l’Académie à l’été 2021, Laurie Dacquigny avait succédé à Sonia Bompastor, promue à l’étage du dessus. "Il y a 4 ans je quittais mon Nord natal pour rejoindre l’institution historique de l’Olympique lyonnais, un saut dans l’inconnue dans un projet plus grand que n’importe qui. Une aventure sportive et humaine extraordinaire qui m’a fait grandir et m’a permis de rencontrer des personnes incroyables dont je garderai chaque empreinte gravée en moi." Remerciant le club pour l’opportunité donnée, Laurie Dacquigny va désormais "ouvrir un nouveau chapitre de ma vie et me rapprocher de l’essentiel, des miens, pour mener d’autres combats."