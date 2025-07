Ruben Kluivert a déjà commencé les entraînements avec l’OL

Ruben Kluivert, joueur de Casa Pia (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / NurPhoto via AFP)

Dans l’attente de l’officialisation de sa signature, Ruben Kluivert a déjà commencé à se familiariser avec son nouvel environnement. Le défenseur s’entraîne déjà avec le reste de l’effectif de l’OL.

Dans ce mercato estival, 1 = 1 à l’OL. S’il n’est pas interdit de recrutement, le club lyonnais reste sous le coup de restrictions et ne peut recruter à sa guise. Chaque arrivée doit être la conséquence d’un départ, comme on a pu le voir avec Afonso Moreira. L’ailier portugais était déjà entre Rhône et Saône depuis quelques jours, mais il a dû attendre la vente d’Adryelson pour devenir un véritable Lyonnais mardi. Ce scénario, Ruben Kluivert le vit également depuis quelques heures déjà. L’OL et Casa Pia ont certes déjà trouvé un accord autour de trois ou quatre millions d’euros, le Néerlandais reste dans l’attente d’un départ dans le groupe rhodanien.

Présent dans le vestiaire ce vendredi

Non pas celui de Lucas Perri en partance pour Leeds United, mais celui de Jordan Veretout au Qatar. Le milieu français s’est envolé vers le Moyen-Orient ces derniers jours et le transfert devrait se réaliser dans peu de temps. En attendant, Ruben Kluivert prend son mal en patience, mais en profite pour connaître son nouvel environnement. Déjà présent à Lyon, le défenseur a mis en marche l’opération découverte puisqu’il participe déjà aux séances d’entraînement de Paulo Fonseca. C’est en tout cas ce qui ressort d'une vidéo diffusée par Nemanja Matic ce vendredi pour "fêter" le départ de Cédric Uras vers l’Arabie saoudite. On y voit Ruben Kluivert assis entre Corentin Tolisso et Orel Mangala dans le vestiaire lyonnais. Preuve une fois de plus que le dossier est plus que dans sa phase terminale.