Le résumé vidéo du match amical entre l'OL et le RWDM Brussels

Ce mercredi, l'OL a buté sur le RWDM Brussels (0-0). Pas de buts mais ce résumé offre les meilleures actions de cet amical.

Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent ce mercredi matin du côté du GOLTC. La rencontre amicale entre l'OL et le RWDM Brussels a accouché d'un match nul et surtout sans but de la part des deux équipes (0-0). Cette deuxième sortie estivale n'a que partiellement plu à Paulo Fonseca, qui a concédé ne pas avoir apprécié le visage montré en deuxième mi-temps par ses joueurs. Néanmoins, malgré l'absence de buts, ces 90 minutes entre les deux clubs de la galaxie Eagle Football ont donné lieu à quelques actions chaudes des deux côtés du terrain, à l'image des deux tentatives de Khalis Merah en première période.

Le résumé de cette affiche diffusée sur OL Play est désormais disponible sur votre site Olympique-et-Lyonnais. Vous pouvez également le retrouver sur notre chaîne YouTube. Prochain rendez-vous pour l'OL dès samedi avec un déplacement en Allemagne pour affronter Hambourg, avant d'attaquer le stage en Autriche.