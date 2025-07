OL - Mercato : Fonseca espère une "arrivée prochaine" de Kluivert

Ruben Kluivert, joueur de Casa Pia (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / NurPhoto via AFP)

Après le nul entre l'OL et le RWDM Brussels, Paulo Fonseca s'est laissé aller à quelques confidences sur le mercato estival. L'entraîneur lyonnais a confirmé que Ruben Kluivert fait partie des plans et concède que chaque secteur doit être renforcé d'ici à la fin août.

Il ne voulait pas parler de joueurs qui ne sont pas au club. Néanmoins, Paulo Fonseca a réussi à se laisser aller à une confidence, preuve que le dossier est certainement proche d'un dénouement. Comptant déjà une recrue estivale dans ses rangs depuis mardi soir avec l'arrivée d'Afonso Moreira, l'entraîneur de l'OL devrait en compter une supplémentaire dans les prochaines heures ou prochains jours.

"Un défenseur rapide"

C'est en tout cas l'issue que Fonseca espère concernant la piste de Ruben Kluivert. Dans le viseur du club, le défenseur néerlandais va renforcer le secteur défensif rhodanien. "Je dois dire la vérité, Kluivert est une possibilité pour nous. C'est un défenseur central rapide qui correspond au jeu qu'on souhaite mettre en place avec un pressing haut. On va voir s'il arrive les prochains jours, mais je pense que oui", a déclaré le coach dans un grand sourire ce mercredi matin après le nul (0-0) contre le RWDM Brussels.

"Nous avons des cibles bien définies"

Avec le joueur de Casa Pia, l'OL tiendrait donc un deuxième renfort, cette fois, dans le secteur défensif. Néanmoins, les besoins sont nombreux et Fonseca ne s'en est pas caché. "Toutes les lignes sont à renforcer." La tâche s'annonce ardue avec les restrictions liées au budget présenté à la DNCG, mais le Portugais ne s'avoue pas battu. Le message se veut positif avec le travail de Matthieu Louis-Jean et de la cellule de recrutement. "Nous devons bien cibler les joueurs. Mais, à la fin, je pense que nous avons la possibilité de faire une bonne équipe. Nous avons des cibles bien définies et si les joueurs viennent, nous aurons une bonne équipe." Ne reste plus qu'à attendre désormais, en espérant qu'à côté, l'OL ne se fasse pas déplumer.