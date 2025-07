Mercato : l’OL sort les barbelés pour Tolisso et Mikautadze

En plus de devoir se renforcer, l’OL doit également réfléchir à réduire sa masse salariale. Malgré certains prétendants, Paulo Fonseca souhaite conserver Corentin Tolisso et Georges Mikautadze pour guider cette équipe.

Le match nul entre l’OL et le RWDM Brussels (0-0) n’a pas permis de livrer de grandes conclusions. Enfin si, celle que l’effectif lyonnais est à l’heure actuelle très jeune. Il n’y avait qu’à regarder la ligne d’attaque en première mi-temps pour s’en rendre compte. Avec Afonso Moreira, Alejandro Gomes Rodriguez et Tiago Goncalves, la moyenne était clairement en dessous de la vingtaine. Les supporters lyonnais vont devoir s’y habituer si l’on en croit les propos du club avec l’arrivée de jeunes profils prometteurs.

Néanmoins, il va falloir quelques cadres pour pouvoir encadrer cette jeunesse, au risque de vivre une véritable désillusion. À ce propos, Paulo Fonseca s’est montré clair sur la situation de Corentin Tolisso. Dans le viseur de Manchester United et du Neom SC, le capitaine de l’OL est intransférable pour son coach. "Oui, comme pour Georges (Mikautadze), je souhaite garder Coco. Ce n’est pas négociable et je pense que pour le club aussi".

Mikautadze : "Je ne me vois pas quitter le club"

En plus de l’international français, l’OL souhaite donc s’appuyer sur une colonne vertébrale composée de Clinton Mata défensivement et de Georges Mikautadze sur le front de l’attaque, comme révélé par nos soins il y a quelques semaines. L’entraîneur portugais a répété que son buteur avait un rôle à jouer cette saison et le numéro 69 semble être sur la même longueur d’ondes que ses dirigeants. "Je ne me vois pas quitter le club. Je suis lié à ce club jusqu’en juin 2028. Je suis là pour marquer des buts et aider le club à remplir ses objectifs", a confié le Géorgien aux médias présents au GOLTC dont Olympique-et-Lyonnais. Avec le départ d’Alexandre Lacazette, Mikautadze sera le fer de lance de l’attaque rhodanienne. Et du haut de ses 24 ans, faire presque figure d’ancien sur le front offensif.