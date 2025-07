OL - Mercato : Tolisso séduit par le projet Manchester United ?

Auteur de sa meilleure saison depuis son retour à l’OL, Corentin Tolisso a retrouvé une certaine cote sur le marché. Manchester United aurait pris un premier contact avec le milieu, pas insensible à l’idée de goûter à la Premier League.

Avec le départ d’Alexandre Lacazette en Arabie saoudite et celui de Rayan Cherki à Manchester City, il est le dernier garant des valeurs lyonnaises. À 30 ans, Corentin Tolisso a vu ses plus proches coéquipiers mettre les voiles ces dernières semaines et a forcément observé la situation de l’OL avec une certaine attention. Auteur de sa meilleure saison depuis son retour en juin 2022, le milieu de terrain a rappelé à tout le monde le joueur qu’il était avant ses graves blessures au genou ces dernières années. Meilleur joueur de l’effectif rhodanien en 2024-2025, Tolisso est voué à devenir le nouveau capitaine de l’OL pour la saison à venir. Le club a d’ailleurs rapidement manifesté son envie de construire autour du natif de Tarare pour garder une certaine compétitivité en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Économiser un salaire ou rester compétitif ?

Dans la fleur de l’âge et de retour à un très bon niveau, Corentin Tolisso peut-il vraiment aller au bout de son contrat qui se termine en juin 2027 ? Grâce à sa belle saison, l’international français a retrouvé une certaine cote sur le marché des transferts. Si l’Arabie saoudite ou la Turquie lui ont fait les yeux doux, c’est bien l’intérêt récent de Manchester United qui le ferait hésiter, d’après L’Equipe. Le club mancunien, qui a pu voir de très près le niveau de Tolisso, aurait manifesté son envie de recruter le milieu avec une première prise de contact.

S’il ne souhaite pas aller au bras de fer avec l’OL, le numéro 8 lyonnais n’est pas insensible au fait de découvrir la Premier League à 30 ans. Même sans Coupe d’Europe à la clé. La balle est désormais dans le camp des dirigeants. Avec le dilemme de faire des économies au niveau du salaire ou de garder une attractivité sportive en gardant Corentin Tolisso.