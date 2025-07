Avec l’intronisation de Michele Kang comme nouvelle présidente, l’OL entre dans une nouvelle ère. Néanmoins, que le club reste en Ligue 1 ou non, il va devoir faire avec un changement de stratégie radical sur le marché des transferts.

Dans les scénarios à rebondissements, Netflix aurait été friand de ce qu’il se passe à Lyon depuis maintenant presque trois ans. La plateforme n’aurait même pas eu besoin d’écrire un script, tant ce qu’il se passe à l’OL dépasse l’entendement. Il ne se passe pas un jour ou une semaine sans que le club lyonnais ne fasse la Une, et pas franchement pour en parler de manière positive. Un homme représentait ce climat d’instabilité à lui tout seul : John Textor. Depuis lundi matin, l’Américain est désormais sur la touche en ce qui concerne l’OL.

Comme cela était pressenti depuis quelques jours déjà, le duo Michele Kang - Michael Gerlinger va prendre les commandes du club en qualité de présidente et de directeur général. Si les deux peuvent représenter une certaine continuité avec Textor, ils doivent avant tout être une rupture pour passer la commission d’appel de la DNCG dans les prochains jours. C’est leur mission numéro 1 avant de pouvoir se tourner vers le mercato.

200 000€ mensuels au maximum

Et qu’on ne s’y trompe pas, même un maintien dans l’élite qu’est la Ligue 1 ne va pas de nouveau faire de l’OL une machine à dépenser de l’argent. Bien au contraire. C’est une vague d’austérité qui se prépare entre Rhône et Saône dans les prochaines semaines et même les prochains mois. L’heure est de rentrer dans les clous pour ne pas trembler, comme à chaque passage devant la DNCG depuis trois ans. Les ventes risquent d’être assez importantes cet été, d’autant plus pour respecter la balance équilibrée signée avec l’UEFA pour jouer la Ligue Europa.

À côté de ça, l’OL va devoir recruter, s’il en reçoit l'autorisation, et va devoir la jouer malin. Le temps des salaires astronomiques pour tenter de redresser la barre à l’hiver 2024 est terminé et d’après L’Equipe, la nouvelle direction a fini comme seuil une limite de 200 000€ mensuels pour les nouvelles recrues. Loin des 500 000 que pouvait toucher Alexandre Lacazette ou à un degré moindre Nemanja Matic. Ce dernier ne devrait d’ailleurs pas être retenu afin de soulager la masse salariale qui doit passer de 160 à 90 millions selon les objectifs fixés par l’OL devant la DNCG.