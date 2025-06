Pour la Ligue Europa, l’OL va devoir passer à la caisse

Ayant trouvé un accord avec l’UEFA pour pouvoir participer à la Ligue Europa la saison prochaine en cas de maintien en Ligue 1, l’OL va devoir régler une grosse amende.

Les bonnes nouvelles durent bien moins longtemps que les mauvaises ces derniers temps à l’OL. Vendredi, le club se félicitait d’avoir trouvé un accord avec l’UEFA pour pouvoir participer à la Ligue Europa la saison prochaine. Néanmoins, comme cela fuitait depuis quelques jours déjà, cette participation ne tiendra qu’à une présence confirmée en Ligue 1 la saison prochaine. Cela veut donc dire que l’OL va devoir réussir son appel devant la commission de la DNCG afin d’être sûr d’être européen.

Seulement, cette contrainte n’est pas la seule, bien que clairement problématique. En plus du terrain, cet avenir européen va aussi se jouer sur l’aspect financier. Travaillant à un accord commun avec l’UEFA depuis plusieurs semaines, l’OL savait qu’il allait devoir payer un lourd tribut pour une deuxième campagne consécutive en Ligue Europa.

Réinjecter des fonds très rapidement

Entraîné dans un cercle vicieux désormais, l’OL doit rassurer sur ses comptes dans le rouge et dans le même temps en sortir pour continuer à exister, que ce soit sur la scène nationale et européenne. D’après L’Équipe, l’amende infligée par l’UEFA est assez lourde. Il est question de 50 millions d’euros, dont 12,5 millions ferme. Le reste du montant reste en suspens et pourrait devenir caduc si le club arrive à tenir les objectifs fixés par l’instance européenne.

S’ils n’ont pas été détaillés par nos confrères, John Textor va devoir mettre de nouveau la main au pot puisque l’UEFA attend dans les plus brefs délais des fonds très importants dans les caisses du club. Une masse salariale encadrée et une obligation d’équilibre dans la balance des transferts seraient aussi de la partie. Le tout avec un retour à l'équilibre selon un échéancier fixé par les experts financiers de l'instance européenne. Tout sauf une partie de plaisir et l'impression que l'étau se resserre encore plus sur John Textor…