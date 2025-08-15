OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne

L'OL Lyonnes affrontera le Bayern Munich (26 août) et Francfort (30 août) lors de son stage estival en Allemagne (23-30 août).

Préparer la saison 2025-2026. Voici l'objectif affiché pour le nouvel entraîneur Jonatan Giráldez en marge du stage en Allemagne. Bien que son groupe ne soit pas encore au complet, Tarciane devrait arriver dans les prochains jours. En attendant, la formation rhodanienne a déjà amorcé sa préparation estivale. Une manita contre le Servette FC (5-0) avant d'affronter le FC Nuremberg ce samedi 16 août. Avant de débuter le stage estival, une confrontation historique attend les Lyonnaises face à leur homologue du giron Kynisca, le London City Lionesses (21 août).

Solidariser l'équipe avant la reprise

Ensuite, c'est l'Allemagne et le campus Adidas d'Herzogenaurach qui attendent les coéquipières de Wendie Renard. Du 23 au 30 août, l'OL Lyonnes participera à son stage, mêlant préparation sportive et cohésion. Crucial pour un groupe qui a connu beaucoup de mouvements cet été. Amel Majri en est le dernier exemple en date, elle qui a quitté le club ce mercredi. Durant le stage, les Fenottes affronteront le Bayern Munich (26 août) et Francfort (30 août). Jonatan Giráldez entend profiter de cette coupure pour faire plus ample connaissance avec l'entièreté de son groupe, peaufiner les automatismes et se tenir prêt avant la reprise du championnat le 7 septembre face à Marseille.