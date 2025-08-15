Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne

  • par Antoine Lio
  • 3 Commentaires

    • L'OL Lyonnes affrontera le Bayern Munich (26 août) et Francfort (30 août) lors de son stage estival en Allemagne (23-30 août).

    Préparer la saison 2025-2026. Voici l'objectif affiché pour le nouvel entraîneur Jonatan Giráldez en marge du stage en Allemagne. Bien que son groupe ne soit pas encore au complet, Tarciane devrait arriver dans les prochains jours. En attendant, la formation rhodanienne a déjà amorcé sa préparation estivale. Une manita contre le Servette FC (5-0) avant d'affronter le FC Nuremberg ce samedi 16 août. Avant de débuter le stage estival, une confrontation historique attend les Lyonnaises face à leur homologue du giron Kynisca, le London City Lionesses (21 août).

    Solidariser l'équipe avant la reprise

    Ensuite, c'est l'Allemagne et le campus Adidas d'Herzogenaurach qui attendent les coéquipières de Wendie Renard. Du 23 au 30 août, l'OL Lyonnes participera à son stage, mêlant préparation sportive et cohésion. Crucial pour un groupe qui a connu beaucoup de mouvements cet été. Amel Majri en est le dernier exemple en date, elle qui a quitté le club ce mercredi. Durant le stage, les Fenottes affronteront le Bayern Munich (26 août) et Francfort (30 août). Jonatan Giráldez entend profiter de cette coupure pour faire plus ample connaissance avec l'entièreté de son groupe, peaufiner les automatismes et se tenir prêt avant la reprise du championnat le 7 septembre face à Marseille.

    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 15 Août 25 à 9 h 58

      ça me laisse froide, vu qu'ils ne seront sûrement pas diffusés 😡

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - ven 15 Août 25 à 10 h 50

        Bonjour Poupette,
        Avec la chaleur actuelle, c'est bien de rester "froide" 😊
        Ton climatiseur est top 😋

        Signaler
    2. dede74
      dede74 - ven 15 Août 25 à 10 h 54

      Juste pour mémoire :

      EFFECTIF "LYONNES 25/26"

      GARDIENNES

      Christiane ENDLER - Féerine BELHADJ - Teagan MICAH

      DÉFENSEURES

      Wendie RENARD - Selma BACHA - Elma JUNTTILA NELHAGE - Ashley LAWRENCE
      Alice SOMBATH - Sofie SVAVA - Wassa SANGARE - Dos Santos de Lima TARCIANE

      MILIEUX

      Melchie DUMORNAY - Horbin SHRADER - Damaris EGURROLA - Ingrid ENGEN
      Lily YOHANNES - Inès BENYAHIA - Lindsey HEAPS - Julie SWIEROT - Maëline MENDY

      ATTAQUANTES

      Ada HEGERBERG - Marie-Antoinette KATOTO - Kadidiatou DIANI - Tabitha CHAWINGA
      Vicki BECHO - Jule BRAND - Liana JOSEPH

      Signaler

