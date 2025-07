OL Lyonnes - London City Lionesses : une première historique

Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Jeudi 21 août, le premier match entre deux équipes féminines d'une même entité (Kynisca Sports), aura lieu au GOLTC à 19 heures.

C'est une affiche historique, une confrontation qui va au-delà du simple match amical. Avant de poser ses valises pour le stage en Allemagne (23 au 30 août), l'OL Lyonnes accueillera le London City Lionesses au GOLTC (19 heures) pour son troisième rendez-vous de la présaison. La rencontre se tiendra le jeudi 21 août et sera ouverte au public, symbole de cette convergence entre les deux formations du giron Kynisca Sports (avec Washington Spirit).

Intégrées en 2023 dans la structure, les Lionesses ont été fraîchement promues dans l'élite du football féminin anglais la saison dernière. Elles découvriront lors de l'exercice à venir la FA Women's Super League.

Un grand pas pour le football féminin

Outre l'aspect sportif, cette rencontre marque une révolution. Une volonté de professionnaliser davantage le football féminin. Lui donner une légitimité à l'échelle du globe. Et ce n'est pas pour déplaire à Michele Kang, ravie à l'idée de réunir ses deux clubs. "Ce match reflète notre volonté de bâtir un écosystème mondial du football féminin, connecté et porteur [...] Il s'agit d'élever les standards, de partager les savoirs et de créer un impact durable à tous les niveaux du sport", affirme-t-elle dans un communiqué annonçant cette opposition.

La synergie d'une entité

Nous baignons en plein dedans ces derniers mois, des passerelles peuvent exister entre les équipes d'un même groupe. Elles avaient, et sèment encore, la pagaille avec Textor à l'image de l’épineux cas Turner. Michele Kang n'a, a priori, pas cette volonté. Unique présidente d'une formation de Ligue 1, elle a œuvré au maintien de l'Olympique lyonnais cet été. Parmi les belles histoires de cette confrontation, citons Daniëlle van de Donk. Double championne d'Europe avec l'OL Lyonnes, elle est partie de l'autre côté de la Manche au mois de juin.

L'occasion pour la Néerlandaise de défier ses anciennes coéquipières dans une partie inédite pour le football féminin. Il en sera de même pour Saki Kumagai et Nikita Parris. Sans oublier Jocelyn Prêcheur, devenu entraineur de la formation londonienne. Un duel placé aussi sous le signe des retrouvailles donc.