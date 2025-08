Maxence Caqueret (ex-OL) rassurant après son accident de voiture

Maxence Caqueret, ancien joueur de l'OL a pris la parole sur Instagram pour rassurer ses fans après son accident.

Plus de peur que de mal pour Maxence Caqueret. L’ex-joueur de l’Olympique Lyonnais, aujourd’hui à Côme, a été impliqué dans un accident de voiture. Rapidement, il a réagi sur Instagram pour rassurer tout le monde. Dans une story, il s'est fendu d'un message : "Merci à tous pour vos messages ! Plus de peur que de mal, tout va bien, Dieu merci". Il a ensuite précisé avoir passé quelques examens médicaux, uniquement par précaution. Enfin, il a indiqué vouloir "y retourner", ce qui laisse penser qu’il reprendra bientôt l’entraînement avec son club italien.

Papa pour la première fois il y a quelques jours

Ce message a visiblement rassuré ses abonnés. Le joueur de 25 ans, formé à Lyon, reste très suivi dans la région. Depuis son départ à l’été 2024, il a conservé une bonne image. Beaucoup le saluent pour son engagement sur le terrain et sa discrétion en dehors. Grâce à ce message simple et direct, les doutes se sont rapidement dissipés. À présent, Maxence Caqueret semble prêt à passer à autre chose. Les nouvelles sont bonnes, et ses fans peuvent souffler. Après la frayeur, celui qui a récemment été papa pour la première fois peut désormais se reconcentrer sur le terrain.