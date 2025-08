Mercato : un central polonais dans le viseur de l’OL ?

Le jeune défenseur du Legia Varsovie, Jan Ziolkowski, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique lyonnais.

À seulement 20 ans, Jan Ziolkowski s’est rapidement imposé dans l’effectif professionnel du Legia Varsovie (club de première division polonaise). Aligné en défense centrale, il a su convaincre son entraîneur Edward Iordanescu grâce à sa régularité et sa solidité. Lors des deux matchs contre le Banik Ostrava en qualifications pour la Ligue Europa 2025-2026, il a livré des performances sérieuses, enchaînant les interventions propres et les relances justes. Son attitude sur le terrain, à la fois engagée et disciplinée, a également marqué les supporters, qui voient en lui un futur cadre de l’équipe.

Des clubs espagnols également sur le coup

Repéré par plusieurs recruteurs, le jeune Polonais serait dans les radars de l’OL, mais aussi par deux clubs espagnols dont l’identité n’a pas été révélée. Selon le média polonais Sportowy, leur intérêt serait réel. Ziolkowski reste encore lié au Legia jusqu’au 31 mai 2028, et le club ne se voit pas pressé de le vendre. Toutefois, une offre concrète estimée à environ quatre millions d’euros pourrait faire bouger les lignes. À l'OL, son profil pourrait s'inscrire dans une volonté de renforcer l’axe défensif alors que Duje Caleta-Car s'envole vers la Real Sociedad, tout en investissant sur un joueur à fort potentiel