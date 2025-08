Mercato : l’OL va signer Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Suite aux annonces de Matthieu Louis-Jean sur des renforts offensifs, l’OL va passer la vitesse supérieure. Le club lyonnais devrait rapidement signer Pavel Sulc en provenance du Viktoria Plzen.

Qui aurait pu prédire que l’OL serait l’un des clubs les plus actifs du mercato français ? C’est pourtant bien ce qu’il se passe depuis plusieurs semaines maintenant. Les supporters rhodaniens s’attendaient forcément à des départs et le début du marché des transferts a été en ce sens. Seulement, malgré les restrictions liées à la DNCG, la direction de l’OL n’est pas restée les bras croisés dans le sens des arrivées. Afonso Moreira et Ruben Kluivert ont déjà débarqué dans le groupe de Paulo Fonseca et seront bientôt rejoints par Nicolas Tagliafico, de retour au club après la fin de son contrat fin juin. Un quatrième renfort devrait également arriver dans les prochains jours, comme avancé par L’Equipe.

Un coup à 7,5 millions d'euros

À la recherche de solutions offensives, comme expliqué par Matthieu Louis-Jean mercredi avant OL - Majorque (4-0), le club français a trouvé un accord avec le Viktoria Plzen pour l’arrivée de Pavel Sulc. Malgré la concurrence de plusieurs clubs européens comme Stuttgart, la Lazio et surtout Brighton, l’OL a raflé la mise et va débourser 7,5 millions d’euros pour racheter la dernière année de l’international tchèque (14 sélections). Une petite fortune dans l'été lyonnais. À 24 ans, Sulc a la particularité de pouvoir évoluer sur les trois postes offensifs derrière l’attaquant, même s’il a un penchant pour le côté gauche de l’attaque. Un contrat de quatre à cinq ans l’attendrait entre Rhône et Saône.