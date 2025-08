En fin de contrat en juin dernier, Nicolas Tagliafico va finalement poursuivre avec l'OL. Le latéral a signé pour deux saisons supplémentaires.

Il était pourtant libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier. L'espoir d'une prolongation avait disparu, l’hypothèse d’un transfert imminent semblait alors inévitable. Mais comme le veut la coutume, rien ne se passe jamais comme prévu. Et l’OL ne va pas cracher dessus, tant la présence de Nicolas Tagliafico va apporter à la formation lyonnaise. Un contingent jeune et inexpérimenté, en pleine mutation, qui devra se mettre au diapason des quelques joueurs cadres restants.

Un peu d'expérience dans ce groupe lyonnais

En décidant de revenir au club pour signer son nouveau contrat (deux saisons) dans la capitale des Gaules, l’international argentin (70 sélections) deviendra le troisième Argentin à disputer quatre saisons au club et connaissant la plus grande longévité au 21e siècle. Les deux premiers étant Lisandro López (2009-2013) et César Delgado (2008-2011) selon Data OL. Des années qui ravivent forcément les beaux souvenirs de l'époque.

"Tagliafico, un guerrier que l’on souhaite voir rester"

Si Nicolas Tagliafico est considéré comme un pilier majeur de l'équipe, il avait réussi à séduire les travées du Parc OL par ses retours défensif emprunts de rage et de détermination. Une défense digne d'un Argentin, saluée par les supporters. La banderole affichée lors de la confrontation de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB le 13 mars 2025 avait témoigné de cette affection et de cette volonté de voir le joueur prolonger : "Tagliafico, un guerrier que l’on souhaite voir rester". L'appel populaire a été entendu et Nicolas Tagliafico sera bien un joueur lyonnais jusqu'en 2027, voire 2028.