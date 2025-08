Mercato : Tagliafico tease son retour à l’OL

Attendu comme la troisième recrue estivale de l’OL, Nicolas Tagliafico est arrivé à Lyon jeudi. L’annonce de son retour n’est qu’une question d’heures, comme il l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux, en réponse à un tweet d’Olympique-et-Lyonnais.

Faire du neuf avec du vieux. Dans les prochaines heures, l’OL tiendra sa troisième recrue de l’été et ce sera un visage familier pour les supporters lyonnais. Comme attendu depuis plusieurs jours déjà, Nicolas Tagliafico va finalement prolonger l’aventure rhodanienne pour quelques saisons de plus. Malgré une fin de contrat le 30 juin dernier, l’Argentin a fait le choix de rester dans la capitale des Gaules et continuera d’apporter son expérience et sa grinta au sein de la formation de Paulo Fonseca. Si certains espéraient le voir retrouver le groupe lyonnais pendant le stage en Autriche, Tagliafico est avant tout arrivé à Lyon, jeudi, en compagnie de son agent. La signature d’un nouveau contrat, qui devrait être de deux ans et une année en option, devrait intervenir d’ici à la fin de cette semaine.

"Un guerrier que l'on souhaite voir rester"

Quoi qu’il en soit, le champion du monde a quelque peu anticipé cette annonce de retour, en choisissant une publication d’Olympique-et-Lyonnais sur les réseaux sociaux. Le post publié par nos soins sur notre compte X (anciennement Twitter) en mars dernier suite à la banderole déployée par les supporters lyonnais, où l’on pouvait lire "Tagliafico, un guerrier que l’on souhaite voir rester", a reçu une réponse de la part de Nicolas Tagliafico lui-même. Un émoji d’un visage faisant un salut militaire, aussi bien une référence à Alexandre Lacazette qui lui avait traduit le message à l’époque qu’une mission désormais remplie.