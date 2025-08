Le Bayern Munich, un cador européen en pleine reprise face à l'OL

Harry Kane et les joueurs du Bayern Munich (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

L’OL poursuit sa présaison avec un déplacement en Allemagne, pour y affronter le Bayern Munich à l’Allianz Arena ce samedi 2 août à 15h30.

Les Lyonnais ont entamé leur présaison par une victoire timide face au FC Villefranche, grâce à un penalty transformé par Corentin Tolisso (1-0). Ensuite, ils ont concédé un match nul face au RWDM Brussels (0-0), avant de s’imposer largement en Allemagne contre Hambourg SV (0-4). Dernièrement, l’OL a enchaîné avec un succès contre le RCD Majorque (4-0). Il ne reste désormais que deux rencontres avant la reprise de la Ligue 1, prévue le 16 août : face au Bayern Munich ce samedi 2 août à 15h30, puis contre Getafe le 9 août.

Le trône d'Allemagne récupéré

Le Bayern Munich est une référence du football européen. Champion d’Allemagne à 34 reprises, le club bavarois compte aussi six Ligues des champions à son palmarès. Il est réputé pour son jeu offensif, sa discipline tactique et la qualité de son effectif. Le Bayern Munich entame sa préparation estivale face à l’OL, après un retour au sommet en Bundesliga lors de la saison 2024-2025, suivi de la Coupe du monde des clubs. Après avoir perdu le titre un an plus tôt face au Bayer Leverkusen, les Bavarois ont remis les pendules à l’heure cette année.

Porté par Harry Kane et Michael Olise, le Bayern a également frappé fort lors de ce mercato en recrutant Luis Díaz pour 70 M€ + 5 M€ de bonus. D’après Fabrizio Romano, le club est encore actif sur le marché et avait notamment suivi Malick Fofana en début de mercato. Ce match contre Lyon, premier test de leur été, marquera le début de leur montée en puissance avant la reprise de la Bundesliga.

Des liens forts entre Lyon et le Bayern

Plusieurs joueurs ont porté les deux maillots au cours de leur carrière, renforçant les liens entre l’Olympique Lyonnais et le Bayern Munich. Corentin Tolisso, pur produit de la formation lyonnaise, a rejoint le club bavarois en 2017, y remportant de nombreux titres avant de revenir à Lyon en 2022. Jérôme Boateng a fait le chemin inverse, après une longue et riche carrière à Munich, il a défendu les couleurs de l’OL pendant deux saisons. D’autres noms comme Xherdan Shaqiri ou Giovane Elber ont également évolué dans les deux effectifs à différents moments de leur parcours.