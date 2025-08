OL : Gerlinger et Tolisso retrouvent le Bayern Munich

Ce samedi, deux membres de l'OL retrouveront un club qu'ils connaissent par cœur. Dans les bureaux Michael Gerlinger, et sur le terrain Corentin Tolisso.

Ce Bayern Munich - OL de samedi (15h30) promet d'être intéressant à plus d'un titre. Sur le plan sportif, les Munichois font leur retour après la Coupe du monde des clubs. En face, l'Olympique lyonnais est une belle dynamique lors de sa présaison. Il s'agira donc pour lui d'un énorme test. Surtout, ce duel permettra Michael Gerlinger et Corentin Tolisso de renouer avec leur ancienne maison.

Aujourd'hui directeur général de la formation rhodanienne, le dirigeant a passé presque vingt ans dans les bureaux de l'institution allemande. Arrivé en 2005, il en est reparti en 2023, non sans avoir laissé d'immenses et bons souvenirs. D'abord directeur juridique, il a eu un rôle clé dans la construction de l'équipe multiple championne d'Allemagne et victorieuse de la Ligue des champions en 2013 et 2020.

Les deux hommes se sont côtoyés au Bayern

Reconnu pour sa maîtrise du droit, il a aussi œuvré en 2008 à la fondation de l'ECA (Association européenne des clubs). En 2021, il devient également vice-président du Bayern, un poste qu'il conservera durant deux ans. Un laps de temps au cours duquel il a notamment côtoyé Corentin Tolisso. Le milieu de terrain a en effet évolué en Bavière entre 2017 et 2022.

En cinq saisons, le milieu de terrain a disputé 118 rencontres avec le géant bavarois. Il en profita pour garnir son armoire à trophée avec pas moins de cinq titres de champion, en plus de la C1 lors du "Final 8" de Lisbonne. Malheureusement souvent blessé lors de sa période munichoise, le natif de Tarare a tout de même globalement réussi son aventure de l'autre côté du Rhin. Ce retour à l'Allianz Arena devrait ainsi être un moment fort pour lui et Michael Gerlinger.