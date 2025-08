Formé à l’OL, Mamadou Sarr poursuit son apprentissage en Ligue 1. Après un transfert de Strasbourg à Chelsea début juin, le défenseur central de 19 ans va retrouver le club alsacien en prêt.

Mamadou Sarr continue son développement en Ligue 1. Transféré cet été à Chelsea, le défenseur central de 19 ans est immédiatement prêté au Racing Club de Strasbourg pour la saison à venir. Ce prêt s’inscrit dans la stratégie de collaboration entre les Blues et le club alsacien, tous deux liés par la même structure propriétaire. Strasbourg connaît bien le joueur, puisqu’il portait déjà ses couleurs la saison dernière. À l’été 2023, le RCSA l’avait recruté pour 10 millions d’euros en provenance de l’Olympique lyonnais. Un an plus tard, après une saison convaincante, Chelsea a décidé de l'acheter avant de le prêter ce vendredi à Strasbourg.

12e recrue strasbourgeoise

Le jeune défenseur va donc retrouver, pour une saison, un environnement familier et intégrer à nouveau l’effectif dirigé par Liam Rosenior. Auteur de 28 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, Sarr a convaincu Strasbourg de lui renouveler sa confiance. Ce prêt va lui permettre de gagner en rythme et en expérience. À 19 ans, le défenseur formé à Lyon reste un jeune espoir suivi de près. Après des vacances liées à la Coupe du monde des clubs jouée avec Chelsea, Sarr va retrouver le groupe alsacien et devient la 12e recrue estivale de Strasbourg.