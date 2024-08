Mercato : Sarr quitte l’OL pour Strasbourg contre 10M€

À la recherche de liquidité dans la dernière ligne droite du mercato, l’OL a choisi de se séparer de Mamadou Sarr. Le jeune défenseur quitte le club lyonnais pour Strasbourg contre un chèque de dix millions d’euros.

Le compte est encore loin des cent millions d’euros promis à la DNCG mais cela reste malgré tout une petite bouffée d’oxygène dans le climat pesant qui règne à l’OL ces derniers temps. À la recherche de liquidité après avoir dépensé sans compter, le club lyonnais n’a pas eu d’autre choix que de se résoudre à se séparer d’un des jeunes les plus prometteurs de son Académie. Après seulement une demi-heure de jeu chez les professionnels, Mamadou Sarr quitte déjà le club, séduit par les dix millions d’euros offerts par Strasbourg. À 19 ans, le défenseur s’est engagé pour cinq saisons avec le club alsacien, qui continue de miser sur la jeunesse dans ce mercato estival.

Aucun pourcentage à la revente

À Lyon, ce départ n’est pas forcément vu d’un bon œil par la tranche populaire avec cette obligation de vendre l’un des joyaux du centre alors que certains indésirables ne sont toujours pas partis. Seulement, la loi financière a pris une nouvelle fois le dessus sur celle sportive et c’est donc sous le maillot strasbourgeois que Mamadou Sarr débarquera dans une semaine au Parc OL pour la troisième journée de Ligue 1. À noter que, en plus du montant de dix millions d’euros, aucun pourcentage sur une potentielle plus-value n’a été intégré dans le transfert entre l’OL et Strasbourg. Surprenant pour un élément dont on promet un avenir radieux.