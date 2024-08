Battu par Rennes en ouverture de saison, l’OL va chercher sa première victoire contre Monaco pour la première au Parc OL. Un moyen aussi de rapidement dissiper le spectre de la saison dernière.

Le discours n’a pas forcément changé par rapport à la saison dernière. À chaque déconvenue, le message se répète : on apprend des erreurs et le travail durant la semaine paiera. C’est ce qui a été dit dimanche après la défaite 3-0 à Rennes et en partie dit ce jeudi lors de la conférence de presse. Mais qu’on ne s’y trompe pas, seule la réalité du terrain servira de vraies réponses de la part de l’OL. Cela tombe bien.

Après Rennes, c’est un autre gros morceau de la Ligue 1 qui se présente devant les Lyonnais avec Monaco. Un défi de taille après une défaite inaugurale, mais aussi un parfait moyen de répondre à la positive après ce faux pas breton. "C’est clair qu’on ne veut surtout pas retomber dans ce qu’on a vécu l’année dernière. On est conscient que ça va être un gros match contre Monaco, a déclaré Clinton Mata. L’avantage, c’est qu’on joue à la maison et qu’on a à cœur de gagner ce match et de jouer à fond.

"L'année dernière a été un moment difficile"

Comme l’ensemble du groupe lyonnais, le latéral angolais est conscient que le visage montré à Rennes était loin de celui qui était espéré par les supporters et les joueurs eux-mêmes. Après seulement un match et une défaite, le spectre de la saison dernière a subitement refait son apparition. Il faut dire qu’avec le calendrier qui attend l’OL dans les prochaines semaines, cela peut s'avérer fatal.

Un faux départ et ce serait le retour des tracas et d’un aspect psychologique qu’il ne faut pas minimiser. "En début de saison, il faut se mettre directement à l’abri en gagnant le plus de matchs possibles. L’année dernière, ça a été un moment difficile, car on avait du mal à trouver notre première victoire. Cette année, on voudrait commencer de la meilleure des manières, surtout pour le deuxième match." Le discours est là, la réponse attendue samedi à Décines (17h).