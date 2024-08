Rennes - OL (3-0) : une reprise ratée

Maxence Caqueret contre Rennes (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Dimanche soir catastrophique pour l'OL à Rennes. Les Lyonnais ont multiplié les erreurs défensives et manqué un penalty. Pour la première journée de Ligue 1, ils s'inclinent 3-0.

Il y avait un côté OL version 2023-2024 dans ce qui a été proposé par les hommes de Pierre Sage ce dimanche à Rennes. Si les intentions étaient bien là pour cette reprise de la Ligue 1, que dire de la concentration et de la structure défensive exigées au minimum à ce niveau. Trop facilement débordés par les offensives adverses, les Rhodaniens ont encaissé deux buts évitables sur deux cadeaux offerts aux Rennais qui n'en demandaient pas temps. Benjamin Bourigeaud a bénéficié d’un coup de pousse involontaire de Nemanja Matić pour ouvrir la marque (19e), tandis qu’Amine Gouiri perpétuait la tradition des anciens buteurs face à leur club formateur, profitant de la passe manquée de Moussa Niakhaté (2-0, 21e).

L'OL incapable de se remettre la tête à l'endroit

Une entame de rencontre cauchemardesque, même si l’Olympique lyonnais parvenait à s’approcher de la surface de réparation de Steve Mandanda. Mais comment réussir à marquer sans frapper ? Les attaques manquaient clairement de tranchant, de spontanéité et de prise de risque pour tromper la vigilance de l’arrière-garde bretonne. Il était donc logique de voir les protégés de Julien Stéphan mener 2 à 0 en rentrant aux vestiaires, d’autant plus que Lucas Perri a réalisé deux arrêts de grande classe pour maintenir l’équipe en vie (10e et 23e).

Le second acte reprenait exactement sur la même base, avec par exemple le contre des Rouges et Noirs suite à un corner adverse à la 55e minute. Il a fallu le retour in extremis d’Abner pour empêcher Ludovic Blas de corser l’addition. La première véritable situation pour les coéquipiers de Maxence Caqueret est arrivée à la 62e, lorsque le capitaine du soir a tiré juste au-dessus sur un service de Saïd Benrahma.

Le penalty manqué de Mikautadze

Il fallait changer quelque chose, alors Sage a fait rentrer Malick Fofana en lieu et place d’Orel Mangala pour évoluer en 4-2-3-1 à partir de la 67e minute. L’ailier s’est très vite signalé par une tentative cadrée (69e) et surtout, en provoquant un penalty après une série de dribbles. Une action cruciale, mais malheureuse pour Georges Mikautadze, qui a manqué sa tentative (72e).

C'en était trop pour l’OL, qui n’a pas réussi à ne serait-ce que réduire l’écart. Pire, Rennes concluait la partie par une troisième réalisation signée Meister (3-0, 90e+1). Une première en 2024-2025 à oublier, mais avec aussi beaucoup de choses à retenir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs sur le reste de la saison. Cela commencera dès samedi prochain lors de la réception de Monaco (17 heures). Un autre gros morceau pour lequel l’Olympique lyonnais pourra compter sur le retour de Nicolas Tagliafico, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette. Seul motif de satisfaction de la soirée.