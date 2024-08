Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pierre Sage a levé les derniers doutes de sa composition face à Rennes (20h45). Orel Mangala et Ernest Nuamah seront titulaires, pas Corentin Tolisso ni Ainsley Maitland-Niles.

Il n'existait que deux doutes dans le 11 de Pierre Sage pour le duel contre Rennes comptant pour la première journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45). Qui d'Orel Mangala ou de Corentin Tolisso dans l'entrejeu, et Ernest Nuamah ou Ainsley Maitland-Niles pour animer le couloir droit ? L'entraîneur de l'OL a répondu à la question à quelques minutes du coup d'envoi en dévoilant sa composition d'équipe avec le Belge et le Ghanéen préférés au Français et à l'Anglais.

Première pour Niakhaté, Abner et Mikautadze

La présence du champion du monde 2018 sur le banc confère de fait le brassard de capitaine à Maxence Caqueret, qui évoluera de manière logique aux côtés de Nemanja Matić dans le 4-1-4-1 lyonnais. La défense est classique, avec le quatuor attendu : Clinton Mata, Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Abner. Devant, outre Nuamah, nous retrouverons Saïd Benrahma à gauche, et pour sa première apparition en championnat avec l'OL, Georges Mikautadze sera lancé à la pointe de l'attaque.

Outre le Franco-géorgien, Niakhaté et Abner joueront leur premier match officiel avec leur nouveau club, tandis que Lucas Perri évoluera pour la première fois en Ligue 1. Quant à Caqueret, il égalisera bien le nombre d'apparitions (171) avec les septuples champions de France (2002-2008) de Bruno Genesio.

Le 11 de l'OL face à Rennes : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Caqueret (c), Matic, Mangala - Nuamah, Mikautadze, Benrahma

Le banc : Lopes, Adryelson, Kumbedi, Diawara, Maitland-Niles, Tolisso, Baldé, Fofana, Orban