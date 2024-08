Rennes - OL : qui pour accompagner Matić et Caqueret ?

Les joueurs de l’OL Matic, Tolisso et Caqueret (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le 11 de Pierre Sage face à Rennes est plus ou moins connu. Une des questions sera de savoir qui de Mangala ou de Tolisso sera aligné au milieu avec Matić et Caqueret.

Le dernier match amical contre Arsenal (2-0), et même les deux précédents, ont livré de bonnes indications sur le 11 de Pierre Sage qui débutera dimanche à Rennes (20h45). La défense, avec Clinton Mata, Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Abner, ne laisse aucun doute, tout comme l'attaque, même si une hésitation peut légèrement persister entre Ainsley Maitland-Niles et Ernest Nuamah. L'Anglais part tout de même avec une bonne longueur d'avance au vu de la préparation tronquée du Ghanéen, revenu à la compétition pour une petite demi-heure contre les Gunners.

Ni Tolisso ni Mangala n'ont convaincu

Dans l'entrejeu en revanche, il reste une place à prendre. Maxence Caqueret et Nemanja Matić apparaissent comme indéboulonnables dans le 4-3-3 de l'OL. Mais l'identité du troisième est incertaine. Corentin Tolisso, présent devant les journalistes vendredi, a pour lui un statut de vice-capitaine qu'il partage avec Caqueret notamment. Mais s'il a la volonté d'aider l'équipe à retrouver la Ligue des champions, le champion du monde 2018 a surtout du mal à peser positivement dans le jeu lyonnais. Son concurrent est à ce jour Orel Mangala, qui n'a pas non plus convaincu.

Si l'on se fie à ce qu'on a vu à Londres, Tolisso pourrait avoir la préférence de l'entraîneur au Roazhon Park. A moins qu'une surprise de dernière minute, comme la présence de Mahamadou Diawara, qui a eu du temps de jeu lors de la préparation, ne modifie le visage de la formation rhodanienne.

Le 11 probable de l'OL à Rennes : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Caqueret, Matic, Tolisso ou Mangala - Maitland-Niles ou Nuamah, Mikautadze, Benrahma