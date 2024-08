Avec l'OL, Rennes fait face à un "concurrent direct"

Première grosse affiche de la saison dimanche soir (20h45), le duel entre Rennes et l'OL sera l'occasion pour les deux équipes de se jauger contre un adversaire ambitieux.

Il y a bien sûr le Brest - Marseille de ce samedi, mais la principale affiche de cette première journée de Ligue 1 opposera Rennes à l'OL dimanche à 20h45. Ce n'est pas un hasard si cette confrontation a été sélectionnée par le diffuseur DAZN pour être la première rencontre "événement" de l'exercice 2024-2025. En effet, les deux formations ont l'objectif d'évoluer à un niveau européen, et donc de prendre un bon départ dans cette lutte pour le haut du tableau.

Le Stade Rennais aura l'avantage de recevoir, mais avec tout de même l'absence du principal kop de supporters. Un choc que les partenaires de Steve Mandanda abordent de manière déterminée. "On tombe contre une grosse équipe qui a l’ambition d’être européenne en fin de saison, a exposé le gardien breton. C’est d’entrée un concurrent direct. On est concentré sur ce match, mais on sait qu’ils seront tous compliqués."

"On va prendre l’OL avec beaucoup d’appétit et de respect"

Son entraîneur, Julien Stéphan, est sur la même longueur d'onde. "Lyon est un gros morceau qui n’a pas changé énormément de choses par rapport à sa dynamique de l'année dernière. Ils se sont renforcés très tôt sur les postes de défenseur axial (Moussa Niakhaté) et de latéral gauche (Abner). Ils ont pu les intégrer très vite dans la préparation", a-t-il rappelé.

Le coach de 43 ans semble donc savoir à quoi s'attendre de la part de Pierre Sage et de ses troupes, même si l'Olympique lyonnais veut lui montrer plus de maîtrise que l'an passé. "Georges Mikautadze jouera certainement à la place d’Alexandre Lacazette. Sinon, ce sont beaucoup de joueurs qui étaient déjà là et qui ont participé à la très bonne seconde partie de saison lyonnaise. On va prendre l’OL avec beaucoup d’appétit et de respect car c’est une équipe de très bonne qualité, a-t-il décrypté. Je compte sur la motivation et nos retrouvailles avec le public pour compenser certaines choses. "