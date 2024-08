Ligue 1 : l'OL repart dans l'inconnu

Avant d'entamer une nouvelle saison de Ligue 1, l'OL se veut prudent dans ses objectifs. L'exercice 2023-2024 à deux visages est encore dans toutes les têtes.

Du côté de Divonne-Les-Bains, David Friio a été clair. "L’objectif sera a minima de se qualifier pour la Ligue des champions" à l'issue de la saison 2024-2025 pour l'OL, d'après le directeur sportif. Une ambition louable mais qui demandera un exercice de grande qualité de la part de Pierre Sage et des joueurs. D'autant plus que si l'effectif a peu évolué, il reste plusieurs équations à gérer, dont certaines ont immanquablement un impact sur ce début de campagne qui s'annonce dimanche à Rennes (20h45).

Après avoir connu des émotions fortes depuis 2024, les Rhodaniens espèrent repartir sur une année plus "classique", mais tout aussi productive en matière de points récoltés. "On s'est un peu coupés de cette folie-là pour repartir sur des choses plus maîtrisées lors des rencontres. Mais on doit être capable d'utiliser encore cet état d'esprit, qui est une vraie force collective, tout en étant plus efficaces que la saison dernière dans ce qu'on produit", a appuyé le coach de l'Olympique lyonnais.

Pierre Sage étrenne un nouveau statut

Ce dernier s'apprête à étrenner un tout nouveau statut, avec donc des exigences qu'il devra apprendre à dompter. Il lui faut aussi composer avec les aléas difficiles à gérer d'un mercato. "Le discours évolue parce que ma position a changée. On a vécu des choses fortes ensemble et j’ai été confirmé à mon poste, ça a changé la manière dont l'équipe me percevait. Nous venons d'enchaîner six semaines et demie ensemble, donc nos rapports sont différents avec les joueurs, a constaté Sage. On s'est bien préparés, même si on s'entraîne aujourd'hui avec des garçons qui ne savent pas s'ils seront là demain ou s'ils seront bousculés par d'autres qui arrivent."

Ces données inconnues rendent forcément compliqué le jeu des prévisions pour 2025. Quel sera le visage de l'OL en septembre ? Et celui de ses adversaires, dans une Ligue 1 où le sujet des droits TV a fait couler beaucoup d'encre cet été. "L'objectif, c'est de prendre le plus de points possible et on verra où on en sera en mars/avril, a simplement répondu Corentin Tolisso. Il est difficile aujourd'hui de parler d’ambitions faisable ou pas, car l’année dernière, je vous aurais dit que c'était impossible qu’on soit 18e de L1 au bout de trois mois. On ne sait pas ce qui peut se passer, que ce soit dans le positif ou le négatif."

À minima retourner en Ligue Europa pour l'OL

Pour son entraîneur, un exercice réussi signifierait "un meilleur classement que l'an dernier (6e), tout en étant performant dans les trois compétitions dans lesquelles on est engagés. Le podium a été annoncé comme un objectif, mais pour moi, il doit surtout être une conséquence de ce que l'on fait de bien, a expliqué Sage. Pour y être, il faudra être très bien placé à cinq ou six journées de la fin du championnat."

On comprend donc qu'une nouvelle qualification européenne, notamment en Ligue Europa ou en Ligue des champions, sera un bon résultat pour le club lyonnais. Mais on remarque également que le scénario de l'an passé ne pourra pas se répéter. "Cette année ça va aussi être important de gagner, mais il faudra l'emporter avec la manière et avoir une certaine régularité, car prendre trois buts à tous les matchs ça va être compliqué si on veut faire quelque chose en championnat et en C3. Il faudra avoir une grosse base défensive et puis les occasions, dès qu'on va en avoir, il va falloir les mettre, a énuméré Tolisso. Le discours de Pierre Sage a changé par rapport à ça, sinon dans le travail et la cohésion du groupe, c'est le même."

Faire progresser ce groupe

Le technicien jurassien, lui, souhaite avant tout s'appliquer à "rendre les joueurs efficaces individuellement et de faire de bonnes performances avec l’équipe. C'est la seule pression que je me mets. Le reste, le statut de l'OL, le championnat et la coupe d’Europe, me passe au-dessus. Je me concentre uniquement sur le rendement du groupe." Logiquement, si tous les membres de l'effectif progressent, il se pourrait que l'Olympique lyonnais ne soit pas loin des volontés de David Friio exprimées début août, mais présentement, cela ne reste que des conjectures.