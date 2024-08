Stade, bar, DAZN… quelle solution rentable pour suivre l’OL ?

Depuis maintenant quinze jours et l’officialisation de l’arrivée de DAZN comme nouveau diffuseur de la Ligue 1, les critiques se font nombreuses. En cause ? Le prix des abonnements pour suivre cette nouvelle saison de Ligue 1. Des critiques à raison ? Il existe des solutions plus rentables pour suivre l'OL.

Ce vendredi, la Ligue 1 reprend ses droits avec la première journée de la saison 2024-2025 et notamment le déplacement de l'OL à Rennes dimanche (20h45). Pourtant, il n’est quasiment pas question de terrain depuis deux semaines. Non, tous les regards sont focalisés sur le choix de la LFP et de la majorité des clubs français d’accorder leur confiance à DAZN et beIN Sports pour être les nouveaux diffuseurs du championnat de France. Le tout pour un chèque de 580 millions d’euros (+ 20 millions de sponsoring pour le groupe qatari). Loin du milliard attendu par Vincent Labrune mais là n’est pas la question.

En plus de la santé financière à venir des clubs français, ce qui crée des remous concerne avant tout les tarifs mis en place par DAZN pour suivre huit des neufs matchs chaque journée : 39,99€ par mois sans engagement, 29,99€ avec. Des prix qui ont fait hérisser le poil de plus d’un supporter. Dans un sondage publié sur le compte X (anciennement Twitter) d’Olympique-et-Lyonnais, 93,9% des 2115 votants assurent qu’ils ne choisiront pas l’option DAZN - beIN Sports pour suivre la Ligue 1 et l’OL.

Avec les récentes annonces sur les droits TV de la Ligue 1 et sa diffusion, allez-vous prendre DAZN et beIN Sports pour suivre l'#OL ? — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) August 14, 2024

Jusqu'à 840€ pour suivre la Ligue 1 à la télé

Un sentiment qui peut se comprendre. En prenant l’abonnement le plus cher du groupe audiovisuel anglais et l’offre « Connect » du groupe qatari, cela revient à payer 659€ annuels. DAZN ayant signé plusieurs partenariats avec les opérateurs internet et même Canal Plus, cette facture peut largement être revue à la hausse, avec notamment le "Pack Sports" de la chaîne cryptée qui intègre déjà beIN Sports. À ce moment-là, ce ne sont pas loin de 840€ à sortir du portefeuille pour les consommateurs de football français. Un sacré budget qui peut ainsi expliquer le sentiment d’être des vaches à lait plus que des supporters.

Alors oui, l’option d’une diffusion illégale, avec surtout les IPTV, prend de plus en plus de poids dans l’esprit des supporters. 32,5% des votants à notre sondage sont plus qu’ouverts à l’idée. Cela est bien plus rentable, mais la LFP s’est lancée dans une chasse aux sorcières et le blocage de ces plateformes va clairement être un cheval de bataille. Alors pour rester dans la légalité, il existe d’autres solutions et bien moins coûteuses que souscrire aux nouveaux diffuseurs, à commencer par celle d’aller au stade pour les habitants de la région lyonnaise.

La combinaison gagnante Parc OL + bar

À l’heure actuelle, le nombre d’abonnements au Parc OL a clairement été vu à la hausse par rapport à l’exercice précédent. De 21 000, ils seront désormais 24 000 à être assurés d’être présents aux 17 matchs à Décines. Et il reste encore des abonnements allant de 330€ à 595€. Un budget, on ne va pas se mentir pour la moitié de la saison. Toutefois, pour les autres matchs se jouant à l’extérieur, la combinaison avec des rendez-vous au bar reste toujours moins chère que les tarifs mis en place par les diffuseurs de la Ligue 1. En prenant l’exemple de trois bières à 7€ pour chaque rendez-vous à l’extérieur, un supporter en aurait pour environ 350€.

680€ au total avec l’abonnement au Parc OL le moins cher, cela reste plus ou moins ce qu’il faudrait payer avec l’offre la plus basse des diffuseurs. L’adrénaline du stade et de l’échange en moins. Cela tombe bien, l’OL possède un réseau de bars qui retransmettent les matchs de la formation lyonnaise comme le Ninkasi Cordeliers ou encore Au Fut et à Mesure. Depuis quelques mois, des regroupements de supporters ont été médiatisés et les bars ont peut-être un coup à jouer à cette occasion. Dimanche, l’OL se déplace à Rennes. Le début d’un long chemin que les Lyonnais espèrent avec encore plus de soutien que l’an passé.