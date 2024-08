DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Disponible via les différents opérateurs internet, DAZN le sera également dans les offres Canal Plus. Toutefois, les matchs de Ligue 1, dont ceux de l’OL, ne seront pas soumis à une ristourne au niveau du prix de l’abonnement.

Depuis deux semaines, DAZN est officiellement le nouveau diffuseur de la Ligue 1 avec huit des neufs matchs de chaque journée. Néanmoins, l’arrivée du géant anglais est loin d’avoir fait lever les foules. Ou du moins pas dans le sens espéré avec de nombreuses critiques. Il faut dire que le dispositif minimaliste mis en place pour un tarif repoussant n’incite pas à l’optimisme chez les suiveurs du football français. Lundi, DAZN annonçait avoir signé un partenariat avec la majorité des opérateurs internet afin de disposer de la chaîne directement sur sa box.

Disponible, mais pas dans un "Pack Sport"

Mardi, ce fut à Canal Plus d’informer avoir trouvé un accord avec le groupe anglais pour faire partie de l’offre de la chaîne cryptée. La Ligue 1 sera donc toujours disponible sur Canal Plus, mais ce n’est pas une victoire pour autant. Si beIN Sports fait partie d’un "Pack Sport" avec un tarif plus avantageux, pour disposer de DAZN via un abonnement MyCanal, il faudra quand même mettre le prix. Pour ceux qui souhaitent voir Rennes - OL dimanche (20h45), il faudra tout de même se soumettre au prix de 29,99€ par mois. Pas de tarifs préférentiels donc et toujours autant de questions autour de l’avenir à plus ou moins court terme de la Ligue 1.