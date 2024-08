DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Nouveau diffuseur de la Ligue 1, DAZN a signé un partenariat avec la plupart des opérateurs français. Toutefois, face au risque d’un grand piratage, la LFP a vu le Tribunal judiciaire de Paris ordonner le blocage par les fournisseurs de l'accès à des sites de streaming en direct et à des services IPTV majeurs.

Avec la fin des matchs amicaux, tous les regards sont désormais tournés vers la reprise de la Ligue 1. La première journée débutera vendredi avec l’entrée en lice du PSG, champion en titre. Pour les supporters de l’OL, il faudra patienter jusqu’au dimanche 18 pour voir les Lyonnais affronter Rennes du côté de la Bretagne. Ce match en prime time (20h45) sera diffusé sur DAZN, nouvel acteur majeur du football français.

En marge de cette reprise, le groupe anglais a annoncé ce lundi avoir signé un partenariat avec la majorité des opérateurs télécoms présents en France. Pour ceux qui souhaiteraient prendre un abonnement, ils auront l’opportunité de le faire directement avec leur box Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR.

La lutte contre le piratage, cheval de bataille de la LFP

Toutefois, la grille tarifaire mise en place par DAZN n’est clairement pas du goût de la plupart des suiveurs de la Ligue 1. Logiquement, la menace d’une diffusion illégale a fait son apparition et a poussé la LFP à agir. Afin de limiter le streaming, la Ligue avait tenté une injonction auprès du Tribunal judiciaire de Paris pour protéger ses droits.

Dans un communiqué, la LFP s’est félicitée que "le 2 août 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à internet français de l'accès à des sites de streaming en direct et à des services IPTV majeurs diffusant sans autorisation les championnats de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT." Cette injonction permet ainsi de protéger les droits de la LFP dès la première journée de reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.