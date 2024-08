Suite au stage à Divonne-les-Bains et au dernier amical de l’été dimanche, les joueurs de l’OL observent un jour de repos ce lundi. Avant de remettre le bleu de chauffe pour préparer Rennes.

Cette fois, c’est désormais acté : la préparation estivale est terminée et tous les regards sont tournés vers la reprise de la Ligue 1. Pour l’OL, elle aura lieu dimanche en prime time à 20h45 sur la pelouse de Rennes. Un premier duel costaud pour lancer les hostilités, qui sera ensuite suivi par les réceptions de Monaco (24 août, 17h) et de Strasbourg (30 août, 20h45) au Parc OL. Au lendemain de la défaite 2-0 contre Arsenal, Pierre Sage et son staff ne vont donc pas avoir le temps de se reposer sur leurs lauriers pour entamer la saison de la meilleure des façons.

Pas de repos depuis le départ à Divonne

Il y a déjà dû y avoir quelques casse-têtes décortiqués à la vidéo sur le chemin du retour à Lyon dimanche, mais le plus gros sera réalisé à partir de mardi. En effet, après quatre jours de stage à Divonne-les-Bains, les joueurs lyonnais n’avaient pas eu le droit à du repos et avaient directement enchaîné par deux séances vendredi et samedi matin. Suite au dernier match de préparation, le staff leur a donc accordé un jour de relâche ce lundi, avant d’attaquer les choses sérieuses mardi.