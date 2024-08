Passé furtivement par l’OL la saison passée, Diego Moreira pourrait bien recroiser la route du club lyonnais. L’ailier portugais est attendu à Strasbourg d’ici à la fin du mercato.

Le vendredi 30 août prochain, Strasbourg débarquera au Parc OL pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Ce sera également le dernier jour du mercato en Ligue 1 et les Strasbourgeois devraient avoir fait quelques emplettes d’ici là avec un nom pas inconnu dans les travées de Décines. D’après L’Équipe, Diego Moreira devrait faire son retour dans le championnat de France, huit mois après l’avoir quitté. Grâce à la connexion entre le RCSA et Chelsea via BlueCo, le club alsacien serait en passe de boucler l’arrivée de l’ailier portugais, même si les modalités du transfert restent encore inconnues. Dans plus de deux semaines, Moreira pourrait donc faire son retour au Parc OL, une enceinte qu’il a furtivement découverte la saison dernière lors de son prêt dans le club lyonnais.

Sept matchs sous les couleurs lyonnaises

Suite au départ de Bradley Barcola vers le PSG, l’OL s’était mis en recherche urgente d’un nouvel ailier. Très certainement lié à ce départ de l’international français, Jorge Mendes, également agent de Moreira, avait réussi à caser son compatriote entre Rhône et Saône quelques minutes avant la fermeture du mercato estival. Une arrivée surprise et qui n’a pas été une réussite malgré la mentalité irréprochable du joueur. Après seulement sept matchs entre septembre 2023 et janvier 2024, Diego Moreira avait vu son prêt cassé et était rentré à Chelsea.