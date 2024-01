Mercato : l'OL officialise le retour de Diego Moreira à Chelsea

Six mois après son arrivée à l'OL, Diego Moreira refait déjà ses valises. L'ailier portugais a vu son prêt cassé et retourne à Chelsea.

On l'avait décrit comme pétri de ballon, mais au caractère bien trempé, c'est finalement l'inverse qui s'est produit à l'OL avec un joueur mettant l'ambiance. Six mois après avoir débarqué dans les dernières minutes du mercato estival, Diego Moreira quitte déjà les bords du Rhône et rentre à Chelsea, "d’un commun accord entre l'OL, Chelsea et Diego Moreira", peut-on lire sur le communiqué du club lyonnais. Après avoir disputé 20 minutes en Coupe de France contre Bergerac (1-2), le Portugais ne pourra plus le maillot lyonnais suite à la décision de casser son prêt chez les septuples champions de France. En retournant à Londres, Moreira pourra se dire qu'il a enfin goûté au haut niveau avec l'OL, mais se sera contenté de neuf matchs pour aucune action décisive.

Un départ qui va faciliter l'arrivée de Danjuma ?

Alors que les nombreux changements offensifs début janvier laissaient à penser que l'ancien du centre de formation de Benfica avait une carte à jouer, la décision a été prise de ne pas poursuivre l'aventure commencée le 31 août 2023. Avec les arrivées de Malick Fofana et Gift Orban, en attendant celle espérée d'Arnaut Danjuma ainsi que les retours de CAN, les opportunités à l'OL auraient été difficile à trouver pour Diego Moreira avec seulement un match par semaine. Si l'état d'esprit a été au rendez-vous chez le joueur, il a clairement manqué d'expérience pour apporter un plus à cet OL. Si cela n'a pas été avéré, cette arrivée en prêt ressemblait quand même beaucoup à un arrangement de Jorge Mendes qui, après avoir réussi à placer Bradley Barcola au PSG, a tenté de se "rattraper" avec l'OL. Un pari qui n'a pas été réussi.